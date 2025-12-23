Dschungelcamp 2026: RTL verrät den ersten Promi

Köln/Hamburg - Die erste Kandidatin für das Dschungelcamp 2026 steht fest! Mirja du Mont (49) wagt sich ab Januar in den australischen Busch.

Mirja du Mont (49) will anderen Menschen mit ihrer Teilnahme Mut machen. © Georg Wendt/dpa

Da hat wohl jemand Gefallen am Reality-TV gefunden. Nach dem Sieg bei "Die Verräter" wagt sich die 49-Jährige ab dem 23. Januar in das Dschungelcamp.

Du Mont ist die erste Kandidatin, die RTL für die 19. Staffel des Kult-Formates ausgepackt hat. "Man hat nur ein Leben und dieses Leben werde ich so crazy leben, wie es geht", sagt sie gegenüber RTL.

Für die zweifache Mama, die sich für den Einzug in das Camp auch ein Go bei ihren Kindern einholte, kommt der australische Busch zum richtigen Zeitpunkt.

Das ehemalige Model litt jahrelang an Panikattacken und hatte dunkle Gedanken. Jetzt will sie als Mutmacherin teilnehmen.

"Jetzt sitze ich hier in diesem Dschungel und das ist echt ein crazy Setting. Und ich hoffe, dass ich da gestärkt und gut rauskomme und dass ich vielleicht ein Vorbild für die bin, die zu Hause sitzen und denken, mit Angststörung ist mein Leben zu Ende", so die Ex-Frau von Schauspieler Sky du Mont (78).