Nach Auszug im Dschungelcamp: Stars haben Zweifel an Story von Cora Schumacher

Drei Tage lang beteiligte sich Cora Schumacher am Dschungelcamp 2024. © RTL

Nur drei Tage hat es die Ex-Frau von Ralf Schumacher (48) am australischen Lagerfeuer ausgehalten, ehe genau das offenbar zum Problem wurde und sich ihre Träume regelrecht in Rauch aufgelöst hatten.

Inzwischen hat nicht nur die Rennfahrerin selbst über ihr freiwilliges Ausscheiden Down Under gesprochen. "Es ist einer meiner größten Herzenswünsche gewesen an diesem Format teilzunehmen. Das Problem war das Lagerfeuer", resümierte die mutmaßliche Affäre von Comedian Oliver Pocher (45).

Allerdings glauben ihr das nicht alle Weggefährten und ehemaligen "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus"-Teilnehmenden. Erst recht nicht Thorsten "Kasalla" Legat (55)! In "Die Stunde danach" machte der Ex-Bundesligaprofi seinem Unverständnis Luft.

"Sie hatte im Dschungel so einen dicken Rucksack an mit Themen wie Ralf Schumacher oder Oliver Pocher. Offenbar ist der viel zu schwer geworden und deshalb hat sie nach Gründen gesucht, um auszuziehen", lautete die These des Dschungel-Dritten von 2016.

Ganz anders die Meinung von Moderatorin Olivia Jones (54)!