Dschungelcamp: Nächster Promi steht fest! Er zieht als zweiter Kandidat ein

Köln - Der zweite Teilnehmer für das Dschungelcamp 2026 steht fest! Reality-Star Umut Tekin (28) wird in den australischen Dschungel einziehen.

Umut Tekin (28) ist bereits aus diversen Reality-Shows bekannt, nun zieht er als zweiter Kandidat ins Dschungelcamp 2026 ein. © Screenshot/Instagram/umut_tekin41

Nachdem RTL kurz vor Weihnachten mit Schauspielerin Mirja du Mont (49) die erste Teilnehmerin der 19. Staffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" verkündet hatte, gab der Sender am Montagmorgen mit Tekin den zweiten Kandidaten bekannt.

Der 28-Jährige ist bereits aus diversen TV-Formaten bekannt, war unter anderem bei "Die Bachelorette" und "Love Island VIP" zu sehen. Jetzt wagt er sich in die Königsklasse des Reality-TV, darf im Januar an Ekel-Prüfungen im australischen Busch teilnehmen.

So wirklich fassen, könne er das ganze noch nicht, erzählt er im RTL-Interview. "Die verarschen mich. Safe. Das kann niemals sein." Wie real die ganze Sache ist, merkt er spätestens ab dem 23. Januar, wenn er nachts vor dem Camp-Lagerfeuer hockt und sich durch die Nachtwache quält.

Worauf sich der gebürtige Ravensburger so gar nicht freut? Auf tierische Camp-Mitbewohner.

Die könnten ihm am liebsten gestohlen bleiben: "Du bist in Australien. Wir sind nicht in Deutschland. Das sind keine Spinnen, die du so kurz mal an der Decke hast. So mit einem Staubsauger kurz nach oben gehst, um die einzusaugen. Das sind richtige Vogelspinnen."