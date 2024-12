RTL bastelt am Dschungelcamp: Diese TV-Zicke soll tatsächlich dabei sein!

Erst Anfang November stand die On-off-Freundin von Unternehmer Dennis Kessmeyer (43) im Rampenlicht. Bei "Fame Fighting" stieg sie gegen Feindin Emmy Russ (25) in den Ring und schickte die Russin nach wochenlangem Instagram-Zoff und jeder Menge Attacken auf die Bretter.

Laut Bild soll die Griechin ebenfalls der Herausforderung Down Under - aber auch der saftigen Gage - folgen und ab Ende Januar um die Nachfolge von Lucy Diakovska (48) buhlen.

Nachdem in den vergangenen Tagen schon über eine mögliche Teilnahme von Yeliz Koc (31), Nina Bott (46), Timur Ülker (35), Lilly Becker (48), Anna-Carina Woitschack (32) und Edith Stehfest (29) berichtet wurde, kommt auf einmal sie ins Spiel: Eva Benetatou (32)!

Auch in anderen Formaten, wie "Kampf der Realitystars" oder "The 50", eckte sie bei ihren Mitstreitern oft an.

Bisher haben weder der Dschungel-Heimatsender noch die 32-Jährige offiziell Stellung zu den Gerüchten bezogen.