Selbstbewusste Worte von "Löwe" Maurice nach Dschungel-Exit: "Ich bin sehr weit gekommen"

Maurice Dziwak (26) musste das RTL-Dschungelcamp als siebter Star verlassen. © RTL

Er hatte so sehr gehofft, sich am Ende die Krone aufsetzen zu dürfen, doch am Freitagabend (deutscher Zeit) war der Traum des selbsternannten "Löwen" vorbei.

Nachdem der einstige "Sommerhaus der Stars"-Kandidat von den Rangern aus dem Dschungel kutschiert wurde und am Hotel Imperial vorfuhr, sprach Maurice einige erste Worte ins Mikro des RTL-Teams. Unüberhörbar war dabei die herbe Enttäuschung des 26-Jährigen, der die Dschungelkrone vor den Kameras als seinen "absoluten Traum" beschrieb.



"Bei Gott, ich hätte mir sogar einen Finger dafür abgesägt", offenbarte der frischgebackene Vater eines Sohnes, der schon "immer ein Teil" des Reality-Kult-Formats sein wollte.

"Dafür bin ich dankbar", erklärte Maurice.