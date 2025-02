Schlechtestes Dschungelcamp aller Zeiten! Was war das denn?!

Gold Coast (Australien) - Eine legendäre, aber leider auch legendär schlechte Prüfung hat Tag 14 im Dschungelcamp bestimmt. Und ein Star weniger sitzt ab sofort am Lagerfeuer - Anna-Carina Woitschack (32) musste gehen!

Schreit um Hilfe: Maurice Dziwak (26). © RTL

Auch ganz mies lief die Dschungelprüfung von Eigentlich-Durchzieherin Lilly Becker (48) und Teilzeit-Löwe Maurice Dziwak (26). In jeweils einem übereinander gestapelten Tank ist das Duo bis zum Hals von Wasser umgeben. Die obere Lilly muss dem unteren Maurice Schlüssel reichen, mit denen er tauchend - samt tierischem Besuch - Schlösser öffnen soll.

Schon beim Einfüllen der Flüssigkeit kriegt es der 26-Jährige mit der Angst zu tun, schreit: "Lilly! Lilly! Ich will nicht mehr, ich will nicht mehr. Lilly! Ich kriege keine Luft. Bitte weniger Wasser!"

Er klammert sich hilflos an einer Leiter fest, brüllt und winselt in einer Tour und checkt nicht mal, dass die ersten Schlüssel schon bei ihm sind.

Die Ex von Boris Becker (57) kommt aus ihrem Lachflash nicht mehr raus ("wochenlang nicht mehr so gelacht") und erlöst Maurice mit dem Satz, der die Prüfung nach nur drei Minuten beendet. Er rechtfertigt sich, weil es ja "so ein Strahl auf meinem Rücken" gewesen sei. "Ich dachte, ihr lasst das Wasser langsam laufen. Ich habe nichts gesehen!"

Fünf abgebrochene Dschungelprüfungen - das gab es bei IBES noch nie!