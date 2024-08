Sonja Zietlow begrüßt Dschungel-Legenden allein! "Jan hat keinen Bock auf Euch"

Südafrika - Der Start der Jubiläumsstaffel des " Dschungelcamps " steht kurz bevor - zum ersten Mal in der Geschichte der populären RTL-Show werden die Stars zum Auftakt aber nur von Moderatorin Sonja Zietlow (56) in Empfang genommen. Wo steckt denn Co-Moderator Jan Köppen (41)?

Zum Auftakt der Sommer-Variante von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" müssen die Zuschauer auf Moderator Jan Köppen (41) verzichten - Sonja Zietlow (56) begrüßt die Promis allein. © RTL / Pascal Bünning

Wochenlang haben Dschungel-Fans auf den heutigen Tage hingefiebert - in wenigen Stunden ist es endlich so weit: Die Auftaktfolge zur Sommer-Variante von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" läuft an.

Gleich zu Beginn müssen sich jedoch nicht nur die 13 Dschungel-Legenden, die in Südafrika erneut um die Krone kämpfen, auf ein ungewohntes Bild einstellen, sondern auch die Zuschauer vor den heimischen Bildschirmen!

Wie RTL am Donnerstag nämlich in einem exklusiven Teaser offenbarte, heißt Moderatorin Sonja Zietlow ihre prominenten Teilnehmer alleine willkommen.

"Ihr seid hier zum Showdown der Dschungel-Legenden und legendär fängt es auch schon an, weil zum ersten Mal [...] stehe ich alleine hier und begrüße Euch", verkündet die 56-Jährige und blickt in völlig verdatterte Gesichter.

"Und warum? Weil der Jan keinen Bock auf Euch hat!", ruft Sonja plötzlich aus. Wie bitte?