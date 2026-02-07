Giulia Siegels gewagte Dschungel-Prognose: "Gil oder Simone gewinnen"
Köln/München - Giulia Siegel (51) ist, wenn es ums Dschungelcamp geht, "sehr im Thema drin". Im TAG24-Interview spricht die DJane über Krawallbürste Ariel (22) und bringt interessante Anwärter für die Krone ins Spiel: "Gil oder Simone werden gewinnen!"
"Gil ist für mich jemand, der eine zweite Chance verdient hat", stellt die Münchnerin schnell in den Vordergrund. "Er hat sich vor Gericht entschuldigt, er hat bezahlt, er hat alles verloren. Er hat sich in einem Reel vor anderthalb Jahren entschuldigt, was jeder einsehen kann."
Im Gegensatz zu vielen Zuschauern und einigen Campern reicht ihr das. Denn: "Was für eine Entschuldigung erwarte ich? Hat er mir was getan? Nein. Er hat Scheiße gemacht, er hat dafür gebüßt. Und das reicht jetzt auch, ganz ehrlich."
Zu Ariel (22), die nahezu täglich versucht, irgendetwas zum erfundenen Davidstern-Skandal aus dem Musiker herauszukitzeln, hat Siegel auch eine klare Meinung.
"Hat sie recherchiert, was wirklich passiert ist? Denn er ist kein Verbrecher, er ist nicht verurteilt. Was will diese kleine Göre erwarten? Was erwartet sie? Was erlaubt sie sich, sich über Gil zu stellen? Das geht nicht!"
Niemand habe ein Recht, "irgendwas zu hören. Denn wir sind nicht diejenigen, die was Negatives erlebt haben. Wir haben eine Sensationslust, wir hätten gerne was."
Giulia Siegel über Ariel: "Sie ist übergriffig, sie ist arrogant!"
Wäre die 51-Jährige selbst im Camp, würde sie Ariel Ignorieren.
"Sie geht in keinen Dialog rein, sie führt einen Monolog. Sie ist übergriffig, sie ist arrogant, sie hat ein süffisantes Lächeln. Wenn sie jemanden angreift, guckt sie danach zur Kamera: Habt ihr es drauf, habt ihr es drauf? Finde ich sehr unangenehm, berechnend."
Zudem sage die Schweizerin "nicht ihre Meinung. Laut zu sein, zu beleidigen, zu produzieren, ist nicht eine eigene Meinung zu haben. Sie ist kein Moralapostel!"
Neben den drei Genannten dürfen mit Patrick Romer (30), Samira Yavuz (32) und Hubert Fella (58) noch insgesamt sechs Stars auf den Sieg und 100.000 Euro hoffen.
Die neue Staffel "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" seht Ihr aktuell jeden Abend um 20.15 Uhr live bei RTL und jederzeit zum Streamen bei RTL+.
Titelfoto: Bildmontage: RTL (2) ; Joyn/Joshua Schneider