Giulia Siegels gewagte Dschungel-Prognose: "Gil oder Simone gewinnen"

Köln/München - Giulia Siegel (51) ist, wenn es ums Dschungelcamp geht, "sehr im Thema drin". Im TAG24-Interview spricht die DJane über Krawallbürste Ariel (22) und bringt interessante Anwärter für die Krone ins Spiel: " Gil oder Simone werden gewinnen!"

Giulia Siegel (51) ist glühender Dschungelcamp-Fan. © Joyn/Joshua Schneider

"Gil ist für mich jemand, der eine zweite Chance verdient hat", stellt die Münchnerin schnell in den Vordergrund. "Er hat sich vor Gericht entschuldigt, er hat bezahlt, er hat alles verloren. Er hat sich in einem Reel vor anderthalb Jahren entschuldigt, was jeder einsehen kann."

Im Gegensatz zu vielen Zuschauern und einigen Campern reicht ihr das. Denn: "Was für eine Entschuldigung erwarte ich? Hat er mir was getan? Nein. Er hat Scheiße gemacht, er hat dafür gebüßt. Und das reicht jetzt auch, ganz ehrlich."

Zu Ariel (22), die nahezu täglich versucht, irgendetwas zum erfundenen Davidstern-Skandal aus dem Musiker herauszukitzeln, hat Siegel auch eine klare Meinung.

"Hat sie recherchiert, was wirklich passiert ist? Denn er ist kein Verbrecher, er ist nicht verurteilt. Was will diese kleine Göre erwarten? Was erwartet sie? Was erlaubt sie sich, sich über Gil zu stellen? Das geht nicht!"

Niemand habe ein Recht, "irgendwas zu hören. Denn wir sind nicht diejenigen, die was Negatives erlebt haben. Wir haben eine Sensationslust, wir hätten gerne was."