Trotz Abbruch in finaler Prüfung: Lilly Becker ist die Dschungelkönigin!

Gold Coast (Australien) - Lilly Becker (48) hat die diesjährige Staffel des " Dschungelcamps " gewonnen! Nach tränenreichen Wochen in der australischen Wildnis wurde sie am Sonntagabend im großen Finale zur Dschungelkönigin 2025 gekürt.

Lilly Becker (48) darf auf dem Dschungel-Thron Platz nehmen. © RTL

Am Ende kann sich Lilly gegen Pierre Sanoussi-Bliss (62) durchsetzen und somit die hart umkämpfte Krone sichern. Alessia Herren (23) hat - genau wie einst ihr Vater Willi (†45) - zuvor den dritten Platz belegt.

Nach der Bekanntgabe des Zuschauervotings bricht Lilly erstmal auf dem Dschungelboden zusammen und richtet dankende Worte nicht nur an die Anrufer, sondern auch an ihren Sohn Amadeus (15). Der hat übrigens morgen - oder in Australien bereits heute - Geburtstag! Ob das vielleicht ein gutes Omen war?

Vor dem finalen Ritterschlag musste die Boris-Becker-Ex noch eine Dschungelprüfung namens "Ich kann das nicht!" bewältigen. Tja, und dieser Name war dann leider auch Programm ...

"Ich habe einen Kloß in meinem Bauch. Noch nie war ich so nervös. Ich will es mir beweisen. Mein Sohn guckt zu und ich will einfach gewinnen", zeigte sich zunächst noch hochmotiviert. Ihr verging aber recht schnell die gute Laune, als sie die riesige Plexiglas-Box sah, in der sie fünf Minuten lang ausharren sollte.

Nach und nach füllte sich die Box mit Wasser sowie Aalen und Kröten. Als ein Aal sich plötzlich selbstständig machte und frech in ihr Top schlüpfte, rastete Lilly aus und betätigt die Notfallschnur, wodurch sich die Kiste leerte und die Prüfung als abgebrochen galt.

"Ich bin so enttäuscht von mir selber", ärgerte sich die Boris Becker-Ex über ihre Nullnummer. Die Zuschauer scheinen es ihr aber offensichtlich nicht übel genommen zu haben.