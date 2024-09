Georgina Fleur nach Dschungel-Sieg: Das macht sie mit dem Preisgeld!

Köln/Dubai - Vom Ex-Bachelor-Babe zur Dschungel-Legenden-Queen: Influencerin Georgina Fleur (34) hat einen Tag nach ihrem umjubelten Sieg bei " Ich bin ein Star - Showdown der Dschungel-Legenden " ihr erstes Interview gegeben. Dabei hat sie auch verraten, was sie mit dem Preisgeld in Höhe von 100.000 Euro macht.

Die Krone zum Sieg: Georgina Fleur (34) setzte sich im Legenden-Dschungel durch und nahm die 100.000 Euro Preisgeld mit nach Hause. © RTL

Im Interview bei RTL Exklusiv sprach die 34-Jährige mit Moderatorin Frauke Ludowig (60) über ihren Erfolg. "Es war so überwältigend, das war definitiv einer der besten Momente in meinem Leben", so Georgina, als sie sich nach teils harten Ekel-Challenges und Auseinandersetzungen, vor allem mit ihrer ärgsten Widersacherin Kader Loth (51), die Dschungelkrone aufsetzte.

"Ich hab einfach nie aufgegeben, alles gegessen und ich habe mir immer gesagt: 'Ich will das gewinnen!'", erzählte sie über ihre Strategie. Die hat der Influencerin nun ein Preisgeld in Höhe von 100.000 Euro eingebracht. Viel Geld, selbst für eine Frau, die seit Jahren ihr Geld mit ihren rund 400.000 Followern auf Instagram und als Darstellerin in diversen Reality-Formaten verdient.

Was sie mit der Kohle macht, hat sie dann auch verraten: "Ich werde definitiv keinen einzigen Cent für mich benutzen, das ist alles für meine Tochter", so die 34-Jährige.

Dafür gibt es auch einen bestimmten Grund, wie sie im Interview verriet: "Also ich kann nur jedem da draußen raten, werdet so früh wie möglich Eltern. Denn dadurch erschließt sich einfach der Sinn des Lebens. Dafür geht man arbeiten und dafür mache ich das auch alles", so die Mutter über ihr dreijähriges Kind.

Das hat sicher auch damit zu tun, dass Georgina ganz alleine für den Unterhalt der Familie aufkommt. Denn: Zum Vater des Kindes, ihrem Ex-Mann Kubilay Özdemir, hat sie nach eigenen Angaben keinen Kontakt mehr.