Plötzlich gesperrt: Warum vier Dschungelstars pausieren müssen

Australien - RTL zieht an Tag sieben im Dschungelcamp die Reißleine und nimmt gleich mehrere Kandidaten vorsorglich aus dem Spiel.

Bisher musste Ariel (22) täglich für ihre Dschungel-Kollegen in die Prüfung. © RTL

Im australischen Busch müssen Nicole Belstler-Boettcher (62), Hubert Fella (58), Samira Yavuz (32) und Simone Ballack (49) bei der aktuellen Dschungelprüfung passen.

Als Grund dafür führt der Kölner Sender die Gesundheit der Camper auf. Diese habe nämlich "immer oberste Priorität", wie ein Sprecher gegenüber BILD betonte.

So schlage sich Hubert schon länger mit einem kaputten Knie herum. Wasser im Gelenk und ein Riss machen ihm allem Anschein nach zu schaffen.

Simone hat vor allem mit dem Rücken zu kämpfen, spricht von Problemen im unteren Lendenwirbelbereich und einer alten Steißbeinverletzung.

Nicole zog sich erst in Folge sechs auf dem Rückweg von einer Schatzsuche Verletzungen an beiden Knien zu. "Sie wurde versorgt, es geht ihr gut. Für die kommende Dschungelprüfung wurde sie aber vorsorglich gesperrt".