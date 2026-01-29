Plötzlich gesperrt: Warum vier Dschungelstars pausieren müssen
Australien - RTL zieht an Tag sieben im Dschungelcamp die Reißleine und nimmt gleich mehrere Kandidaten vorsorglich aus dem Spiel.
Im australischen Busch müssen Nicole Belstler-Boettcher (62), Hubert Fella (58), Samira Yavuz (32) und Simone Ballack (49) bei der aktuellen Dschungelprüfung passen.
Als Grund dafür führt der Kölner Sender die Gesundheit der Camper auf. Diese habe nämlich "immer oberste Priorität", wie ein Sprecher gegenüber BILD betonte.
So schlage sich Hubert schon länger mit einem kaputten Knie herum. Wasser im Gelenk und ein Riss machen ihm allem Anschein nach zu schaffen.
Simone hat vor allem mit dem Rücken zu kämpfen, spricht von Problemen im unteren Lendenwirbelbereich und einer alten Steißbeinverletzung.
Nicole zog sich erst in Folge sechs auf dem Rückweg von einer Schatzsuche Verletzungen an beiden Knien zu. "Sie wurde versorgt, es geht ihr gut. Für die kommende Dschungelprüfung wurde sie aber vorsorglich gesperrt".
Warum ausgerechnet Samira aussetzen muss
Besonders der Ausfall von Samira dürfte einige Zuschauer verwundern. Schließlich ist sie eine der Jüngsten im Bunde und dennoch für die kommende Prüfung gesperrt.
Grund dafür soll ihre sehr ausgeprägte Skoliose sein - eine seitlich Verkrümmung der Wirbelsäule, unter der die 32-Jährige leidet.
Sportarten wie Hüpfen, Tennis oder Gewichtheben sind damit für Samira tabu. Dass sie also nicht an einem Seil gebunden in der Höhe nach Sternen greifen darf, erklärt sich von selbst.
Während also vier Stühle bei der Prüfung am Donnerstagabend leer bleiben, kocht es zwischen zwei anderen Camperinnen wohl noch einmal hoch.
Am Lagerfeuer sucht Eva Benetatou (33) die Aussprache mit Ariel (22). Anders als man die Streithähne allerdings kennt, scheinen beide Fehler zuzugeben. Ob sie es wirklich schaffen, sich zu vertragen, zeigt sich ab 20.15 Uhr bei RTL und im Stream bei RTL+.
Titelfoto: RTL