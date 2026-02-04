Simone Ballacks Mutter durfte nicht zur Beerdigung ihres Enkels: "Das war das Schlimmste"

Australien/Kaiserslautern - Im Dschungelcamp öffnete Simone Ballack (49) gegenüber Mirja du Mont (50) ihr Herz und sprach über das schlechte Verhältnis zu ihrer Familie . Doch was die Unternehmerin nicht weiß – ihre eigene Mutter verfolgt das TV-Spektakel und ist von den Worten ihrer Tochter wenig begeistert.

Simone Ballack (49) sitzt momentan im Dschungelcamp. © RTL

"Ich bin die Frau, die nicht alle Latten am Zaun hat", stellte sich Verica (67), Simones Mutter, gegenüber der "Bild" vor. Mit ihrer Aussage spielte die 67-Jährige direkt auf eine harte Aussage ihrer Tochter im Dschungelcamp an.

Verica lebt zusammen mit Mann Ismet Kastrati (59) in Kaiserslautern. Dort betreibt das Paar die Pizzeria "Verica" – und verfolgt abends "Ich bin ein Star, holt mich hier raus" im Fernsehen.

Im Camp erzählte Simone, sie habe ihre Mutter 14 Jahre lang nicht gesehen, wolle auch keinen Kontakt: "Für mich ist das auch nicht meine Mutter, sondern irgendeine Person, die ich nicht kenne."

Harte Worte für Verica. So habe sie zwei Tage lang nur geweint, gestand ihr Mann. "Ich bin fix und fertig. Ich saß auf der Couch und schaute mir, wie jeden Abend, das Dschungelcamp an. Ich fühlte mich wie gelähmt, als sie so über mich geschimpft hat." Der Kontaktabbruch mit Simone sei nach ihrer Scheidung von Michael Ballack 2012 gekommen. "Da sind einige Dinge zwischen uns schiefgelaufen."

Früher kümmerte sich Verica als Oma oft um Simones drei Söhne. Doch mit den 7, 10 und 11 Jahre alten Jungen fühlte sie sich überfordert, schilderte die 67-Jährige die damalige Situation: "Ich wollte mit Simone darüber reden, aber sie hat mich gleich angeschrien, mir Vorwürfe gemacht. Ich habe sie daraufhin gebeten zu gehen. Das war aber kein Rausschmiss."