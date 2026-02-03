Ex-Freund packt über Ariel aus: "Versucht, das Schlimmste aus jemandem herauszuholen"
Australien/Schweiz - Kaum ein Zoff im diesjährigen Dschungelcamp kommt ohne sie aus: Reality-TV-Sternchen Ariel (22) treibt den Lärmpegel im australischen Pritschenlager gewaltig in die Höhe. Jetzt meldet sich ihr Ex-Freund Giuliano Hediger zu Wort.
Dass die Schweizerin leidenschaftlich gerne provoziert, aneckt und keine Konfrontation scheut, dürfte inzwischen auch dem letzten TV-Zuschauer klar sein. Die Mutter einer kleinen Tochter polarisiert wie wohl kaum ein anderer Promi in der diesjährigen Staffel der RTL-Kultsendung.
Doch ist das alles wirklich nur Show für Sendezeit, wie ihre Mitcamper und auch viele Zuschauer der 22-Jährigen immer wieder unterstellen?
Ariels Ex-Freund und Vater ihrer kleinen Tochter, Giuliano Hediger, hat dazu eine klare Meinung: "Ariel ist genau so, wie ich sie kenne", erklärte der Schweizer in der Dschungel-Nachlese "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! Die Stunde danach".
"Sie provoziert halt extrem und sie versucht immer, wirklich so das gefühlt Schlimmste aus jemandem rauszuholen."
Doch auch wenn Giuliano die Mutter seiner Tochter vor der Kamera für authentisch hält, gutheißen will er Ariels Verhalten nicht.
Seine Ex-Partnerin sei "ziemlich drüber" und sollte sich seiner Meinung nach lieber "ein bisschen zurückhalten". Er wünsche sich mehr "Niveau".
Ex-Freund Giuliano über Ariel: "Sie ist draußen noch extremer"
Die nächste Aussage des Schweizers dürfte den ein oder anderen Fernsehzuschauer dann aber doch ziemlich überraschen, denn der Reality-Star gesteht: "Sie ist draußen noch extremer."
Deshalb ist der "Love Fool"-Teilnehmer auch davon überzeugt, dass seine Ex ihrer Linie im Camp weiter treu bleiben und bestimmt nicht müde werde, ihre Mitcamper Tag für Tag mit unangenehmen Themen zu konfrontieren.
"Sie hört nicht auf, und ich glaube, das wird sie 100 Prozent bis zum Schluss durchziehen."
Dass Ariel bis zum Ende bleibt, steht für Giuliano außer Frage: Ihre polarisierende Art werde die Blondine geradewegs bis ins Finale katapultieren, an der Seite von Samira und Gil, prophezeit er.
Die nächste Folge "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" läuft heute Abend, um 20.15 Uhr, bei RTL.
Titelfoto: RTL