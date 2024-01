Wiedersehen im Dschungelcamp: So denkt Kim Virginia über ihren Ex Mike Heiter

Frankfurt - Wenn in der kommenden Woche das " Dschungelcamp " startet, ist auch Kim Virginia (28) dabei. Ebenfalls im australischen Busch dabei: ihr Ex Mike Heiter (31). Nun hat Kim verraten, wie sie über ihn denkt.

Kim Virgina (28) ist ab kommender Woche im Dschungelcamp zu sehen. © Screenshot/Instagram/kimvirginiaa

Denn der Rapper hatte zuletzt verraten, dass er sich vorstellen könnte, auf der Südhalbkugel mit seiner Ex in die Kiste zu springen. "Ausschließen kann ich nichts. Vielleicht fühlt man sich da einsam", so der 31-Jährige gegenüber BILD.

Bereits vor Monaten bandelten die beiden während der Dreharbeiten zu "Are You The One - Realitystars in Love" unter der thailändischen Sonne an. Zwar wurde aus der Liaison nichts Langfristiges, doch unter der Bettdecke verstanden sie sich sehr gut.

Jetzt stellt sich die Frage: Beruht der Wunsch auf Gegenseitigkeit? "Mike will nochmal mit mir Sex haben? Wow, aber wer will das denn nicht", zeigte sich Kim beim Abflug am Frankfurter Flughafen selbstbewusst.

Sex mit dem Ex würde für sie aktuell aber nicht infrage kommen. Sie störe derzeit schon die Anwesenheit des Rappers im australischen Dschungel.