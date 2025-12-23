Aschenbrödel, Dornröschen & Co.: Diese Märchen zeigt der MDR an Weihnachten und dem Jahreswechsel

TAG24 hat eine Übersicht der zauberhaften Filme im MDR für Euch zusammengestellt.

Von Jan-Gerrit Vahl

Leipzig - Was wäre die Weihnachtszeit ohne Märchen? Trostlos! Deswegen erfahrt Ihr bei TAG24, welche zauberhaften Geschichten Ihr von Heiligabend bis Silvester im MDR bestaunen könnt.

Das Feuerzeug (DDR 1959) läuft an Heiligabend um 15.10 Uhr im MDR.
Spätestens wenn es wieder heißt: "Es war einmal ...", zieht die Gemütlichkeit im Wohnzimmer ein und bringt Menschen, egal welchen Alters, an ferne Orte und in magische Welten.

An den Feiertagen stehen dabei DDR-Klassiker wie "Frau Holle", "Das Feuerzeug" und "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" auf dem MDR-Programm. Doch natürlich gibt es auch in diesem Jahr "moderne" Märchen und andere tolle Geschichten.

Bleibt also nur noch zu sagen: Macht es Euch gemütlich und Film ab!

Heiligabend

  • 9.05 Uhr: Das Märchen vom Bären Ondrej (Tschechoslowakei 1959)
  • 14.15 Uhr: Frau Holle (DDR 1963)
  • 15.10 Uhr: Das Feuerzeug (DDR 1959)

Erster Weihnachtsfeiertag

  • 16.50 Uhr: Die zertanzten Schuhe (DDR 1977)
  • 17.35 Uhr: Abenteuer im Zauberwald (Sowjetunion 1974)

Zweiter Weihnachtsfeiertag

  • 5.10 Uhr: Das Schloss hinterm Regenbogen (Rumänien 1969)
  • 8.15 Uhr: Nussknacker und Mausekönig (Deutschland 2015)
  • 13.40 Uhr: Die Geschichte von der Gänseprinzessin und ihrem treuen Pferd Falada (DDR 1988)
  • 15 Uhr: Drei Haselnüsse für Aschenbrödel (DDR 1973)
  • 16.25 Uhr: Die goldene Gans (DDR 1964)
  • 17.35 Uhr: Die Prinzessin mit dem goldenen Stern (Tschechoslowakei 1959)
Drei Haselnüsse für Aschenbrödel (DDR 1973) läuft am zweiten Weihnachtsfeiertag um 15 Uhr im MDR. (Archiv)
Silvester

  • 8.05 Uhr: König Drosselbart (DDR 1965)
  • 13.40 Uhr: Das Mädchen auf dem Besenstiel (Tschechoslowakei 1971)
  • 14.55 Uhr: Feuer, Wasser und Posaunen (Sowjetunion 1967)

Neujahr

  • 13.40 Uhr: Dornröschen (DDR 1970)
  • 15.00 Uhr: Das singende, klingende Bäumchen (DDR 1957)
  • 16.05 Uhr: Der Prinz und der Abendstern (Tschechoslowakei 1957)
  • 17.40 Uhr: Rumpelstilzchen oder das Zaubermännchen (DDR 1960)
Wir wünschen ein frohes Fest und einen guten Rutsch!
Außerdem gibt es jederzeit zahlreiche weitere Märchen auf Abruf in der ARD-Mediathek.

Für die ganz Kleinen finden sich dort ebenfalls verschiedene Märchen mit den Kultfiguren Ernie & Bert.

Für Fans von Hörbüchern empfehlen wir zudem die umfassende Märchensammlung in der ARD-Audiothek.

TAG24 wünscht besinnliche Feiertage!

