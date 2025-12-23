Aschenbrödel, Dornröschen & Co.: Diese Märchen zeigt der MDR an Weihnachten und dem Jahreswechsel

Leipzig - Was wäre die Weihnachtszeit ohne Märchen? Trostlos! Deswegen erfahrt Ihr bei TAG24 , welche zauberhaften Geschichten Ihr von Heiligabend bis Silvester im MDR bestaunen könnt.

Das Feuerzeug (DDR 1959) läuft an Heiligabend um 15.10 Uhr im MDR. © MDR/PROGRESS/ARDFOTO

Spätestens wenn es wieder heißt: "Es war einmal ...", zieht die Gemütlichkeit im Wohnzimmer ein und bringt Menschen, egal welchen Alters, an ferne Orte und in magische Welten.

An den Feiertagen stehen dabei DDR-Klassiker wie "Frau Holle", "Das Feuerzeug" und "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" auf dem MDR-Programm. Doch natürlich gibt es auch in diesem Jahr "moderne" Märchen und andere tolle Geschichten.

Bleibt also nur noch zu sagen: Macht es Euch gemütlich und Film ab!