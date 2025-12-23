Aschenbrödel, Dornröschen & Co.: Diese Märchen zeigt der MDR an Weihnachten und dem Jahreswechsel
Leipzig - Was wäre die Weihnachtszeit ohne Märchen? Trostlos! Deswegen erfahrt Ihr bei TAG24, welche zauberhaften Geschichten Ihr von Heiligabend bis Silvester im MDR bestaunen könnt.
Spätestens wenn es wieder heißt: "Es war einmal ...", zieht die Gemütlichkeit im Wohnzimmer ein und bringt Menschen, egal welchen Alters, an ferne Orte und in magische Welten.
An den Feiertagen stehen dabei DDR-Klassiker wie "Frau Holle", "Das Feuerzeug" und "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" auf dem MDR-Programm. Doch natürlich gibt es auch in diesem Jahr "moderne" Märchen und andere tolle Geschichten.
Bleibt also nur noch zu sagen: Macht es Euch gemütlich und Film ab!
Heiligabend
- 9.05 Uhr: Das Märchen vom Bären Ondrej (Tschechoslowakei 1959)
- 14.15 Uhr: Frau Holle (DDR 1963)
- 15.10 Uhr: Das Feuerzeug (DDR 1959)
Erster Weihnachtsfeiertag
- 16.50 Uhr: Die zertanzten Schuhe (DDR 1977)
- 17.35 Uhr: Abenteuer im Zauberwald (Sowjetunion 1974)
Zweiter Weihnachtsfeiertag
- 5.10 Uhr: Das Schloss hinterm Regenbogen (Rumänien 1969)
- 8.15 Uhr: Nussknacker und Mausekönig (Deutschland 2015)
- 13.40 Uhr: Die Geschichte von der Gänseprinzessin und ihrem treuen Pferd Falada (DDR 1988)
- 15 Uhr: Drei Haselnüsse für Aschenbrödel (DDR 1973)
- 16.25 Uhr: Die goldene Gans (DDR 1964)
- 17.35 Uhr: Die Prinzessin mit dem goldenen Stern (Tschechoslowakei 1959)
Silvester
- 8.05 Uhr: König Drosselbart (DDR 1965)
- 13.40 Uhr: Das Mädchen auf dem Besenstiel (Tschechoslowakei 1971)
- 14.55 Uhr: Feuer, Wasser und Posaunen (Sowjetunion 1967)
Neujahr
- 13.40 Uhr: Dornröschen (DDR 1970)
- 15.00 Uhr: Das singende, klingende Bäumchen (DDR 1957)
- 16.05 Uhr: Der Prinz und der Abendstern (Tschechoslowakei 1957)
- 17.40 Uhr: Rumpelstilzchen oder das Zaubermännchen (DDR 1960)
Außerdem gibt es jederzeit zahlreiche weitere Märchen auf Abruf in der ARD-Mediathek.
Für die ganz Kleinen finden sich dort ebenfalls verschiedene Märchen mit den Kultfiguren Ernie & Bert.
Für Fans von Hörbüchern empfehlen wir zudem die umfassende Märchensammlung in der ARD-Audiothek.
TAG24 wünscht besinnliche Feiertage!
Titelfoto: Degeto/WDR/dpa