"Ein bisschen wie ein erstes Date": Jasmin Wagner lädt mit Jochen Schropp zur Live-Show-WG "Volles Haus"

München - Am Montagnachmittag startet um 16 Uhr in SAT.1 ein TV-Format , dass sich täglich ändern kann. Denn man könne es "quasi nach Publikumswunsch" live anpassen.

Jasmin Wagner (42, l.) und Jochen Schropp (44) zeigen sich vor der Premiere ihrer täglichen, dreistündigen SAT.1-Live-Show "Volles Haus" vorfreudig. © Sat.1/Willi Weber

So formuliert es zumindest Moderator Jochen Schropp (44), als er gefragt wurde, worauf er sich am meisten freue: "Ich begeisterte mich für das Gesamtpaket, das 'Volles Haus!' durch sein Live-Format zu bieten hat." Die Show sei sehr abwechslungsreich.

"Jochen und ich freuen uns jeden Tag aufeinander und darauf, dass wir dieses Abenteuer gemeinsam beginnen. Wir inspirieren uns gegenseitig und geben uns Sicherheit", zeigt sich auch seine Kollegin Jasmin Wagner (42) vorfreudig.

"Jetzt hoffen wir, dass es uns auch gelingt, eine gute Beziehung zu unseren Mitbewohnern, die uns täglich vor dem Fernseher begleiten, aufzubauen." Ab sofort werden die beiden jeden Tag drei Stunden lang - zwischen 16 und 19 Uhr - in SAT.1 und auf Joyn live auf Sendung gehen.

Dabei ist das Skript des Formats keinesfalls in Stein gemeißelt, wie bewusst betont wird: "Wir haben den Platz und die Flexibilität, dass uns wirklich jeder - ob Bäcker oder Rockband - besuchen kann. Ich bin auf jeden Einzelnen gespannt und wir können so die Sendung jeden Tag neu erfinden", so Ex-"Blümchen" Wagner.

Mit den Experten von "BUNTE - live" werden Publikum und Moderatoren außerdem mit den neuesten Promi-News versorgt.