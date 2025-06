Ein Jahr nach Brennpunkt-Besuch am Kotti ist Reporterin entsetzt: "Tut in der Seele weh"

Am Kottbusser Tor in Berlin haben Ratten, Drogen und Armut das Sagen, wie bei "sternTV" zu sehen ist. Eine Anwohnerin glaubt nicht mehr an Besserung.

Von Mia Goldstein

Berlin - Am Kottbusser Tor in Berlin haben Gewalt, Drogen und Armut das Sagen, wie bei "sternTV" am Mittwochabend zu sehen war. Eine Anwohnerin glaubt aus einem bestimmten Grund nicht mehr an Besserung.

Alles in Kürze Reporterin Nadja Pia Wagner besucht den Kottbusser Tor in Berlin.

Gewalt, Drogen und Armut prägen das Bild am Kotti.

Eine Obdachlose namens Jacky berichtet von einem Suizid-Versuch.

Polizei greift bei Angriff mit Pfefferspray ein.

Anwohnerin Sirin Manolya Sak zeigt sich skeptisch über Lösungen für Drogenproblem. Mehr anzeigen

Berlin: Tatverdächtiger geschnappt und Rattenplage