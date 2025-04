Irre Quizshow in sächsischer Provinz! Max gewinnt 97.500 Euro mit nur einer Antwort

Brinnis - Nördlich von Leipzig steppte am Samstagabend in einem kleinen Dorf der Bär. Im Schönwölkauer Ortsteil Brinnis im Landkreis Nordsachsen waren Joko Winterscheidt (46) und Klaas Heufer-Umlauf (41) mit ihrer Show "Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)" zu Gast. Die Zeichen auf den Drehort verdichteten sich auch diesmal frühzeitig.

"Was ist denn hier los? Hallelujah, das ist ja der Wahnsinn", sagte Winterscheidt, als er mit seinem Co-Moderator per Linienbus zum Gasthaus Brinnis gefahren wurde. Offenbar war auch diesmal der eigentlich geheime Drehort der Liveshow nicht im Verborgenen geblieben.

Per Zufallsprinzip wurden in der vierten und vorerst letzten Folge wieder Kandidaten an das Ratepult gestellt. Bei jeder falschen Antwort kam ein neuer Kandidat auf die Bühne. Und Max war letztlich Nutznießer seiner gescheiterten Vorgänger.

