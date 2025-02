Ein Vierteljahrhundert Bernd das Brot - "besondere" Serien-Premiere unter den Highlights!

Das Studio sei festlich geschmückt, viele KiKA-Stars würden ihre Geburtstagsgrüße senden und bisher unbekannte Fun-Facts auf die Zuschauenden warten - doch von Bernd das Brot fehle jede Spur. "Nun liegt es am KiKA-Publikum, ihn bei der Mitmach-Aktion 'Finde Bernd' zu suchen", so der KiKA.

Wie aus weiteren Angaben des KiKA zum Inhalt von "Besser mit Bernd" im Netz hervorging, soll Bernd Brotfluenzer werden. "Statt zu influenzen, wird Bernd eher zum Defluenzer, und zeigt sich wieder einmal unfreiwillig als Trendsetter", hieß es.

Laut Kinderkanal erblickte Bernd das Brot am 29. Februar 2000 das Licht der Welt. In der Puppet-Comedy "Tolle Sachen" hatte er den Angaben nach seinen ersten Auftritt bei KiKA. "Ob er will oder nicht, er ist seitdem untrennbar mit KiKA verbunden", so der Kinderkanal.