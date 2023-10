Eklat bei "Schlag den Star": Kommentator schockt mit Sachsen-Spruch

Unterföhring - Im Duell der Comedy-Stars hatte Olaf Schubert (55) in der ProSieben-Show "Schlag den Star" gegen Michael Mittermeier (57) am Ende die Nase vorne. Sein Sieg rückte angesichts eines Kommentars von Ron Ringguth (57) allerdings in den Hintergrund des Samstagabends.