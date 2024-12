Dicke Überraschung beim großen Elefanten-Wiegen im Leipziger Zoo!

Leipzig - Nach dem reichen Kindersegen im Elefantenhaus im Leipziger Zoo über den letzten Jahreswechsel hinweg will das Pfleger-Team sicherstellen, dass sich alle Schützlinge prächtig weiterentwickeln. Deswegen kommt es zum großen Elefanten-Wiegen - mit einigen schwerwiegenden Überraschungen!

Alle vier Jungtiere entwickeln sich prächtig - das zeigt das große Wiegen zum Jahresende. © Zoo Leipzig

In der neuesten Folge von "Elefant, Tiger und Co." lässt Pfleger-Chef Denny Geyer die Rüssel-Kinder eins nach dem anderen auf die Wage steigen. "Wir haben logischerweise am Anfang des Jahres gewogen und nun das nächste Mal.

Mal gucken, wie sie sich im Laufe des Jahres entwickelt haben", so der Elefanten-Experte. Auch wenn es keine genaue Tabelle oder Vorgabe gibt, sollten die Dickhäuter 30 bis 40 Kilo mehr pro Monat auf die Rippen bekommen haben.

Mini-Bulle Akito etwa hat am Anfang des Jahres etwa 550 Kilo auf die Waage gebracht - mittlerweile sind es stolze 900 Kilo. "Da machen wir bald die 1000 Kilo voll. Der wird erwachsen, der kleine Kerl", freut sich Denny Geyer.

In Kombination mit dem Wiegen gibt es eine kleine Trainingseinheit mit Kommandos, einem Klicker und einem Target, um die Elefanten-Kinder auf mögliche Arztbesuche, ihre Fußpflege oder Blutabnahmen vorzubereiten.

Akito ist gänzlich begeistert von seinem Training - während seine Pfleger ihm in Vorbereitung auf eine Blutentnahme die Ohren mit warmen Wasser einreiben, gibt der kleine Bulle fröhlich trötende Geräusche von sich.