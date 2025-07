Große Sorge um sächsischen Auswanderer Maik: "Hat abgenommen wie Sau"

Riesa/Florida (USA) - Maik Bischoff (60) hat sich den Auswanderer-Traum erfüllt und ist nach Florida gezogen. Dort aber hat der gebürtige Sachse mit Problemen zu kämpfen. Und dass zwei seiner drei Kinder nicht bei ihm sind, nagt auch an ihm, wie in einer neuen VOX-Folge " Goodbye Deutschland " zu sehen ist.

Alles in Kürze

Maik Bischoff (60) ist nach Florida ausgewandert. © RTL / 99pro media

Mit seinem deutschen "Grandpa's Schnitzel Restaurant" in Sarasota wollte Maik im Frühjahr 2022 so richtig durchstarten. Aber nicht nur das Lokal hatte Startschwierigkeiten, auch seine mitgereiste Tochter Xenia fand in der Schule keinen Anschluss, zog wieder nach Deutschland.

Dafür entschied sich Sohn Alexander (26), zu seinem Papa zu ziehen und als Restaurantmanager anzuheuern. Doch das Geschäft mit Schnitzel, Bier und hausgemachtem Apfelstrudel läuft schleppend. Auch der von einem Deutschen übernommene Foodtruck wirft nur selten gutes Geld ab.

"Das ist total verrückt, was ich hier mache. Normalerweise ist das bekloppt und jeder, der das in Deutschland sieht, denkt: 'Bischoff, du hast 'n' Dachschaden, du bist doch kein junger Hupper mehr'", sagt Maik über seine Auswanderung.

Er fühle sich schlecht, seine Kinder allein gelassen zu haben, so der gebürtige Riesaer, der ausgebildeter Maschinen-Anlagenmonteur ist und früher das damals erste thailändische Restaurant Erfurts betrieben hat, später sogar in Thailand lebte.