Neuer Kater im Zoo, Hormone von Leopardin spielen verrückt: "Es könnte jetzt passieren..."

Leipzig - Gibt's bald einen Babyboom im Leipziger Zoo ? Ein Neuankömmling soll für Nachwuchs sorgen, an anderer Stelle ist es schon bald soweit. " Elefant, Tiger & Co. " ist wie immer hautnah dabei.

Amurleoparden-Kater Kitan kam extra aus Rotterdam, um sich hoffentlich bald mit Katze Mia zu paaren. © Diergaarde Blijdorp / Rotterdam Zoo

Gebrechlich ist Kater Xembalo zwar noch nicht, aber mit seinen 19 Jahren trotzdem schon fast ein Amurleoparden-Opi. Lernwillig und neugierig ist "Stinki", wie Pfleger Lasse Nieberding ihn liebevoll nennt, wie eh und je.

Doch für die Zucht reicht es leider nicht mehr und so braucht es einen neuen potenten Kater, der mit Mia für zuckersüße Leo-Babys sorgen soll.

Zur Erinnerung: Diesen Job sollte Anfang des Jahres der vermeintlich heißblütige Italiener Checco übernehmen, aber der Funke wollte einfach nicht überspringen.

Und so ruhen alle Hoffnungen auf Kitan aus Rotterdam. Der bringt ordentlich Erfahrung mit, hat schon mehrfach Nachwuchs hervorgebracht und so zum Fortbestand seiner so bedrohten Art beigetragen.

Tatsächlich soll er laut Pfleger Ruben Holland nicht für immer in Leipzig bleiben, in jedem Fall aber so lange, bis er Mia gedeckt hat.