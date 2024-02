Rollige Amur-Leopardin enttäuscht von italienischem Gast-Kater: "Wenigstens gibt es Futter!"

Im Leipziger Zoo leben aktuell zwei Amurleoparden. Checco aus Italien soll nun Weibchen Mia beglücken. © Zoo Leipzig

Die Kameras von "Elefant, Tiger und Co." begleiten Katzen-Pfleger Denny Geyer und sein Team ins "Schlafzimmer" der Raubkatzen. Von heißer Liebe ist bei Mia und dem Italiener Checco allerdings noch nicht ganz so viel zu sehen.

"Wir haben unsere Erwartungen schon so heruntergeschraubt, dass die sich vielleicht mögen. Vielleicht haben wir uns ein bisschen mehr erhofft, mehr Spannung, mehr Herzen. Aber so ist es komplett entspannt", beschreibt Geyer die Situation.

Trotzdem will er die beiden nicht ganz so aktiven Turteltauben nicht alleine lassen - da sich Mia und Checco noch nicht allzu lange kennen, will das Team im Fall eines Streits schnell eingreifen können.

Während bei Mia durchaus Anzeichen von Rolligkeit zu beobachten sind, weiß ihr italienischer Casanova damit nicht viel anzufangen. Tatsächlich hat der 8-Jährige noch nicht allzu viel mit Weibchen zu tun gehabt und weiß dementsprechend gar nicht, wie ihm geschieht.