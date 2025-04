Leipziger Igel muss auf Diät: "Selbst auf der Nase eine kleine Speckfalte"

Noch ganz neu im Zoo Leipzig und schon auf Diät - der "kleine" Igel Igor. © Facebook/Zoo Leipzig

"Unser kleiner Igor, der hat ja ein paar Gramm zu viel auf den Rippen", erklärt Tierpflegerin Dana Eisenreich in der aktuellen Folge von "Elefant, Tiger und Co.".

Und das könne man dem ersten Langohrigel im Leipziger Zoo auch ansehen: "Schon die Körperform, wenn man ihn so anguckt, der ist schon sehr rund, ganz so rund müsste ein Igel eigentlich nicht sein", beschreibt Eisenreich ihren Schützling: "Selbst im Gesicht sieht man schon, dass sich da auf der Nase so eine kleine Speckfalte bildet, die bei einem Igel eigentlich nicht da sein sollte."

Doch beim Abspecken gehe es nicht nur um die Optik, sondern vor allem um die Gesundheit: "Was natürlich auch für ihn schon anstrengend ist mit den kurzen Beinchen sich zu fortzubewegen, es ist natürlich dann auch einfach hilfreich, wenn man mal 50 Gramm weniger wiegt", so die Zoo-Mitarbeiterin.

Aber was soll man denn auch machen, wenn die Mehlwürmer doch so lecker schmecken? Der Plan: Morgens darf noch eine von Igors Leibspeisen geschlemmt werden, doch dann ist für den Rest des Tages Schluss: "Zu der anderen Mahlzeiten gibt's was, das er nicht ganz so lecker findet", schildert die Tierpflegerin. Denn so könne der Stachelrücken bei Bedarf ja trotzdem immer noch seinen Hunger stillen.