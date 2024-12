Leipziger Tapir setzt beim ersten Date Prioritäten: "Zuerst das Futter und dann die Frau"

"Guck, wie sie wartet, Nuang, sie wartet", ruft ihm der Pfleger zu. "Da steht eine Lady am Zaun!" Nun ja: "Zuerst das Futter und dann die Frau", fasst Barske zusammen. Aber dann springt Nuang plötzlich halb auf das Gatter zwischen den beiden!

Doch diese Sorgen scheinen zunächst unbegründet - denn während die eigentlich so schüchterne Nessa am gemeinsamen Zaun steht, scheint Nuang sein "Date" noch nicht mal zu registrieren.

Das Wichtige dabei: "Jetzt müssen wir halt auch gucken, dass sich eben keiner von beiden so sehr hochschaukelt, aufregt, dass er sich verletzt oder hier jetzt die Gehege-Barriere zerstört oder überwindet."

Das Tapir-Mädchen lebt sich als Neuzugang aktuell noch ein: "Die Nessa ist vorsichtig mit allem und jedem", sagt Tierpfleger Anton Barske in der aktuellen Folge von " Elefant, Tiger & Co. ".

"Beide Tiere haben noch nicht das zweite Lebensjahr abgeschlossen, sind also, ich sage mal, nach menschlichen Maßstäben noch Kinder im Kopf quasi", weiß der Experte: "Er ist auch deutlich aufgeregt, wenn er sie sieht, aber er schachtet zum Beispiel gar nicht aus, das ist jetzt für mich ein Zeichen, dass es anscheinend noch nicht geht, das heißt, er ist noch nicht geschlechtsreif."

Im Großen und Ganzen zeigt sich Barske aber mit dem Versuchsergebnis zufrieden: "Ich denke, wir haben heute eine sehr erfolgreiche Übung gehabt schon."

"Elefant, Tiger & Co." läuft immer freitags ab 19.50 Uhr im MDR-Fernsehen. Die aktuelle Folge in voller Länge findet Ihr in der Mediathek.