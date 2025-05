Nandu-Küken im Zoo Leipzig plötzlich Einzelkind: "Eins hat es nicht geschafft"

Leipzig - Plötzlich Einzelkind: Im Zoo Leipzig ist ein Nandu-Junges gestorben - so wächst das Geschwisterchen nun alleine bei Papa Hannibal auf.

Bei den Nandus im Zoo Leipzig gab es Nachwuchs - ein Junges starb. (Archivbild) © Zoo Leipzig

"Unser Nandu-Küken, ich sage ganz bewusst unser Nandu-Küken, wir hatten ja zwei Nandu-Küken, die geschlüpft sind und tatsächlich hat es eins nicht geschafft, das heißt sie sind jetzt in der Situation, dass er alleinerziehender Vater für ein Küken ist", erklärt Tierpflegerin Janet Pambor in der aktuellen Folge "Elefant, Tiger und Co." über Nandu-Hahn Hannibal und seinen Nachwuchs.

Das Kleine bekomme mehrmals täglich frisches Futter: "Es ist ja schon auch darauf gepolt, wenn Vati losläuft, laufe ich hinterher und wenn er nur unterwegs ist, dann latscht's und latscht's und latscht's und kommt halt nicht zur Ruhe. Man sagt, dass für kleine Laufvögel das Wichtigste essen und laufen ist, aber wenn nur laufen ohne essen, wird es halt irgendwann dann auch nicht wirklich groß", teilt die Pflegerin ihre Sorge, schätzt die Lage aber dennoch erstmal gut ein - der Papa ist entspannt, das Kind frisst: "So soll es bleiben."

Auch Kollege Florian Ludwig zeigt sich zuversichtlich: "Es frisst nach wie vor gut, es bewegt sich gut, Verdauung läuft alles super und jetzt heißt es einfach, Daumen drücken, dass alles so bleibt."