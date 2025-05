Schlüpfrige Gegendarstellung bei "Elefant, Tiger & Co.": "Wurde behauptet, Kitan bringe es nicht in Liebesdingen"

Leipzig - Ist der Ruf erst ruiniert? Dem Leipziger Amurleoparden-Kater Kitan (15) ist offenbar großes Unrecht widerfahren - so wurde ihm mangelndes Engagement in Sachen Paarung unterstellt.

An das Raubtier selbst richtet sich der Zoo -Mitarbeiter dann mit den Worten: "Sorry Kitan, dass wir dich hier vorverurteilt haben. Kitan ist doch nicht der Typ Kuschler - er wartet dann nur auf den richtigen Moment."

"Für den Mann muss ich mal eine Lanze brechen", verkündet Tierpfleger Lasse Nieberding in der aktuellen Folge " Elefant, Tiger & Co. " und erklärt: "Ich habe ihn nämlich versehentlich den Typ Kuschler genannt ."

Gesagt, getan - prompt folgt die amüsante Gegendarstellung: "In der Sendung Elefant, Tiger und Co. wurde behauptet, Kitan bringe es nicht in Liebesdingen, zeige ein, so wörtlich, Kackverhalten, er bekäme nichts auf die Kette. Dazu stellen wir fest: Wir haben uns getäuscht, es war Fake News, wir nehmen alles zurück: Kitan ist Mr. Lover Lover."

Also: Es darf weiterhin auf flauschigen Nachwuchs gehofft werden.

