Schwere Geburt! Nervöses Leipziger Nashorn entpuppt sich als Sensibelchen

Maburi gehört eher zur nervösen Nashorn-Sorte. © Facebook/Zoo Leipzig

"Am Anfang war sie wirklich sehr nervös", erinnert sich Robert in der neuen "Elefant, Tiger & Co."-Folge. Nashörner drücken ihre Angst meist dadurch aus, dass sie in den Angriffsmodus gehen - wodurch sie dann fälschlicherweise als aggressiv abgestempelt werden.

"Was kompletter Blödsinn ist", setzt sich der Pfleger für seinen Schützling ein. "Die haben einfach nur Riesen-Schiss und sind sensibel." Und Maburi sei nunmal die Sensibelste im Zoo: "Da muss man sich halt bisschen rantasten."

Und genau das macht Robert auch: Beim Versuch, die Nashorndame auf die sonnige Außenanlage zu locken, muss er ihr nicht nur dauerhaft gut zureden, sondern sie auch in regelmäßigen Abständen mit leckeren Äpfeln bestechen.

Doch so richtig wollen die Bemühungen zunächst nicht fruchten: Maburi schnappt sich draußen lediglich einen Apfel, danach zieht sie sich nach drinnen zurück und lässt sich müde auf den Boden plumpsen. Robert seufzt nur: "Heute hat sie einen nervösen Tag..."