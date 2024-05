So feiert Rüssel-Kind Zaya ihren 1. Geburtstag im Zoo Leipzig: "Ist halt anders als andere Elefanten"

Das Elefanten-Mädchen Zaya kam am 29. April 2023 zur Welt. © Hendrik Schmidt/dpa

Am 29. April 2023 erblickte Zaya das Licht der Welt - und dieser besondere Anlass muss natürlich zelebriert werden: "Zaya hat Geburtstag, sie feiert, also feiert ist immer übertreiben gesagt, aber sie hat heute ihren ersten Geburtstag", erklärt Tierpfleger Denny Geyer in der aktuellen Folge von "Elefant, Tiger und Co."

Dann präsentiert er eine Schachtel: "Da haben ein paar nette Besucher an uns gedacht - eine kleine Elefanten-Torte!" Herzig: Aus Brot, Äpfeln, Bananen, Karotten und Trauben wurde ein Kuchen geformt.

Doch erst kommt die Arbeit, dann das Vergnügen - bevor es ans Schlemmen geht, muss das Geburtstagskind mit Mutter Kewa zum Training.

"Zaya hängt so ein kleines bisschen hinterher, was auf jeden Fall auch nicht schlimm ist", berichtet Tierpfleger Tristan Kluge. "Bei Zaya dauert es einfach ein kleines bisschen länger, weil sie so auf die Mutter fixiert ist."