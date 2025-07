RTL-Hammer! Diese Promis bilden wohl die neue Jury von "DSDS"

Alles in Kürze

Rapper Bushido wird offenbar Nachfolger von Pietro Lombardi. © Rolf Vennenbernd/dpa

Lange wurde spekuliert, jetzt scheint die Sache in trockenen Tüchern zu sein!

Nachdem in den vergangenen Monaten bereits zahlreiche Spekulationen die Runde gemacht hatten, ist nun klar: Unter anderem Rapper Bushido (46) sitzt in der neuen DSDS-Jury.

Laut BILD soll sich das Team hinterm Pult von zuletzt vier auf nur noch drei Experten reduzieren. Neben Pop-Titan Dieter Bohlen (71) und dem Nachfolger von Pietro Lombardi (32) soll wohl auch Mallorca-Sängerin Isi Glück (34) bei der Suche nach einem neuen Bühnenstar dabei sein.

Die Party-Queen aus dem "Megapark" machte erstmals 2012 als "Miss Germany" und kurz darauf bei "Germany's Next Topmodel" Schlagzeilen.

Fünf Jahre später startete die Wahl-Mallorquinerin am Ballermann so richtig durch. Auch in Formaten wie "Ninja Warrior", "Kampf der Realitystars" und "Goodbye Deutschland! Die Auswanderer" war Glück bereits zu sehen.