So wird diesen knuddeligen Zoobewohnern der Sommer versüßt

Leipzig - Der Sommer ist da in Leipzig , doch nicht jeder hat es leicht bei den hohen Temperaturen. Im Messestadt-Zoo kämpfen unter anderem die Roten Pandas Asa und Kamala mit der Hitze. Gut, dass es den Tierpflegern da nicht an kreativen Lösungen mangelt, wie " Elefant, Tiger & Co. " am Freitag zeigte.

Einer von Leipzigs Roten Pandas an ihrem Wohlfühlort, hoch oben über dem Boden. Im Sommer sollen die Tiere auf den Ästen sogar ihre Beine runterhängen lassen, um sich richtig abzukühlen. © Screenshot/facebook.com/ZooLeipzig

Für die Flauschbären beginnt der Tag bei solchen Temperaturen bereits früh, um noch vor der Hitze etwas zwischen die Zähne zu bekommen. Da muss schon auch mal der Bambus im Gehege herhalten, auch wenn das Maria Raitzig nicht so gefällt.

Als die Tierpflegerin ihre Schützlinge schließlich besucht, haben die es sich bereits wieder in den Bäumen bequem gemacht. "Kamala zeigt das sehr schön: Wenn denen warm ist, dann lassen sie links und rechts noch die Beine runterhängen, um sich richtig abzukühlen. Am Bauch haben sie weniger Fell. Eine Idee wäre jetzt, ob wir da so eine Vorrichtung machen, wo die Tiere sich drauflegen können. Jetzt, da es wärmer wird, muss man eben kreativ werden, damit die Tiere es hier angenehm haben."

Statt der Vorrichtung hat ihre Kollege Dennis Hochgreve jedoch eine andere Idee: Einen Abstecher in die Tiefkühlkammer, um Eis für die Pandas zu besorgen!

Ein Trick, den Dennis offenbar in einem Video aufschnappte. "Das hab ich irgendwo bei Social Media gesehen, da hat der Panda diesen Eisblock gesehen und ist da wirklich drauf gegangen und hat sich mit dem Bauch drauf gelegt, alle viere von sich gestreckt."