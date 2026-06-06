So wird diesen knuddeligen Zoobewohnern der Sommer versüßt
Leipzig - Der Sommer ist da in Leipzig, doch nicht jeder hat es leicht bei den hohen Temperaturen. Im Messestadt-Zoo kämpfen unter anderem die Roten Pandas Asa und Kamala mit der Hitze. Gut, dass es den Tierpflegern da nicht an kreativen Lösungen mangelt, wie "Elefant, Tiger & Co." am Freitag zeigte.
Für die Flauschbären beginnt der Tag bei solchen Temperaturen bereits früh, um noch vor der Hitze etwas zwischen die Zähne zu bekommen. Da muss schon auch mal der Bambus im Gehege herhalten, auch wenn das Maria Raitzig nicht so gefällt.
Als die Tierpflegerin ihre Schützlinge schließlich besucht, haben die es sich bereits wieder in den Bäumen bequem gemacht. "Kamala zeigt das sehr schön: Wenn denen warm ist, dann lassen sie links und rechts noch die Beine runterhängen, um sich richtig abzukühlen. Am Bauch haben sie weniger Fell. Eine Idee wäre jetzt, ob wir da so eine Vorrichtung machen, wo die Tiere sich drauflegen können. Jetzt, da es wärmer wird, muss man eben kreativ werden, damit die Tiere es hier angenehm haben."
Statt der Vorrichtung hat ihre Kollege Dennis Hochgreve jedoch eine andere Idee: Einen Abstecher in die Tiefkühlkammer, um Eis für die Pandas zu besorgen!
Ein Trick, den Dennis offenbar in einem Video aufschnappte. "Das hab ich irgendwo bei Social Media gesehen, da hat der Panda diesen Eisblock gesehen und ist da wirklich drauf gegangen und hat sich mit dem Bauch drauf gelegt, alle viere von sich gestreckt."
Leipzigs Rote Pandas: Mit Kirscheis durch den Sommer
Asa und Kamala sollen den Trick natürlich nicht gleich nachmachen. "Der Plan ist eigentlich, dass wir die bisschen mit Futter dran trainieren, damit sie merken, es ist kalt, sodass wir das im Sommer nur noch hinlegen brauchen und sie sich selbst drauflegen, um runterzukühlen", erklärt es Maria Raitzig.
Und tatsächlich scheint Kamala zunächst nur Augen für das Futter zu haben. Immerhin, statt bloßem Bambus bekommt sie diesmal sogar leckere Kirschen spendiert. Kirscheis im Sommer, so lässt es sich bestimmt leben als Zoobewohner.
Mehr Geschichten aus dem Leipziger Zoo gibt es in der aktuellen Folge von "Elefant, Tiger & Co.", die Ihr ab sofort in der ARD-Mediathek sehen könnt.
Titelfoto: Montage: Screenshots/Facebook.com/ZooLeipzig