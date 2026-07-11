Aus für Zoo-Urgestein in Leipzig: "Will nicht von Arbeit gleich ins Krankenbett wechseln"

Leipzig - Diese Nachricht kommt für viele Zuschauer vermutlich überraschend: Andreas Bernhard (64), seit mehr als 30 Jahren Chef-Tierarzt im Leipziger Zoo , hat bei " Elefant, Tiger & Co. " (MDR) verkündet, dass er aufhört.

Leipzigs Zoo-Tierarzt Andreas Bernhard (64) geht in den verdienten Ruhestand. (Archivbild) © imago / Picture Point

Der Grund ist allerdings ein simpler: Wie der Vorschau auf die aktuelle Folge der Tier-Doku zu entnehmen ist, geht der Veterinär in den Ruhestand.

Dennoch richtet Bernhard in der Sendung noch einige Worte an die Zuschauer und erklärt damit seine Entscheidung. So sei seine Arbeit auch körperlich eine sehr anspruchsvolle Aufgabe und es werde "alles nicht einfacher".

"Ich habe in letzter Zeit auch diverse Einschläge in meiner persönlichen Arbeitsumgebung gehabt", sagt er. Welche genau, darauf geht er nicht ein. "Ich will durchaus auch noch ein paar Sachen unternehmen können und nicht von Arbeit gleich ins Krankenbett wechseln", fügt er vielsagend hinzu.

Andreas Bernhard arbeitet bereits seit 1994 als Tierarzt im Zoo Leipzig. Die Zeit war nicht immer ungefährlich: Im Jahr 2011 ging während einer Untersuchung Nashornbulle Ndugu auf ihn los, schleuderte den Tierarzt zu Boden.

Dabei brach er sich das Bein, musste operiert werden. Rund fünf Monate später trat er seinen Dienst wieder an. Ndugu musste Anfang 2021 aus gesundheitlichen Gründen eingeschläfert werden.