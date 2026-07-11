Aus für Zoo-Urgestein in Leipzig: "Will nicht von Arbeit gleich ins Krankenbett wechseln"
Leipzig - Diese Nachricht kommt für viele Zuschauer vermutlich überraschend: Andreas Bernhard (64), seit mehr als 30 Jahren Chef-Tierarzt im Leipziger Zoo, hat bei "Elefant, Tiger & Co." (MDR) verkündet, dass er aufhört.
Der Grund ist allerdings ein simpler: Wie der Vorschau auf die aktuelle Folge der Tier-Doku zu entnehmen ist, geht der Veterinär in den Ruhestand.
Dennoch richtet Bernhard in der Sendung noch einige Worte an die Zuschauer und erklärt damit seine Entscheidung. So sei seine Arbeit auch körperlich eine sehr anspruchsvolle Aufgabe und es werde "alles nicht einfacher".
"Ich habe in letzter Zeit auch diverse Einschläge in meiner persönlichen Arbeitsumgebung gehabt", sagt er. Welche genau, darauf geht er nicht ein. "Ich will durchaus auch noch ein paar Sachen unternehmen können und nicht von Arbeit gleich ins Krankenbett wechseln", fügt er vielsagend hinzu.
Andreas Bernhard arbeitet bereits seit 1994 als Tierarzt im Zoo Leipzig. Die Zeit war nicht immer ungefährlich: Im Jahr 2011 ging während einer Untersuchung Nashornbulle Ndugu auf ihn los, schleuderte den Tierarzt zu Boden.
Dabei brach er sich das Bein, musste operiert werden. Rund fünf Monate später trat er seinen Dienst wieder an. Ndugu musste Anfang 2021 aus gesundheitlichen Gründen eingeschläfert werden.
"Elefant, Tiger & Co.": Studentinnen dürfen ans Antilopen-Gebiss ran
Bevor Bernhard seinen Dienst nun also quittiert, gibt es aber noch einiges zu tun. So arbeitet er bis Ende Juli Tierärztin Anja Hantschmann (38) vollends ein, die in seine Fußstapfen treten wird.
"Ich freue mich auf die neuen Aufgaben, die kommen werden", so die Leipzigerin in der Sendung. "Ich glaube, als Team werden wir das gut zusammen hinkriegen."
Das bedeutet in dieser Folge, dass sie und ihr Kollege gemeinsam mit einigen Studentinnen Säbelantilopen-Omi Lena (16) in Narkose legen werden, um sich ihr Gebiss näher anschauen zu können. Sie plagt sich nämlich mit einer dicken Backe herum.
"Aber Vorsicht, in der Narkose können sie gewisse Bewegungen durchaus noch machen. Also nicht zwischen die Kauflächen geraten, das matscht dann", warnt Bernhard die Studis schmunzelnd. Als Lena schließlich tief und fest schläft, dürfen alle mal die Beule erfühlen.
Nachdem der Kiefer von Futterresten befreit wurde, legt Bernhard aber dann noch einmal selbst Hand an und schleift die scharfen Kanten der Zähne etwas ab. Mit Erfolg: "Wir haben erstmal eine gewisse Linderung erreicht."
Die ganze "Elefant, Tiger & Co."-Folge 1186 mit dem Titel "Kuchen backen, Koffer packen" seht Ihr in der MDR-Mediathek.
Titelfoto: imago / Picture Point