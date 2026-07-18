18.07.2026 07:31 Dreifacher Nachwuchs bei Riesenottern, doch nur ein Baby überlebt: "Wurden sofort aufgefressen"

Die Leipziger Riesenotter Caria und Nacho sind ein Herz und eine Seele, nur mit Nachwuchs hat es nicht geklappt. Bis jetzt, wie "Elefant, Tiger & Co." zeigt.

Von Juliane Bonkowski

Leipzig - Was lange währt, wird endlich gut: Fast zwei Jahre ist es her, dass Riesenotterdame Caria (4) im Leipziger Zoo den Mann fürs Leben kennengelernt hat. Von Anfang an waren sie und Nacho (10) ein Herz und eine Seele, nur mit dem Elternsein haben sie sich ganz schön viel Zeit gelassen. Bis jetzt.

Das Riesenotterbaby ist zwar noch blind, aber nimmt schon rege am Schwimmunterricht teil. © Zoo Leipzig Denn am 21. Juni kam ihr erster gemeinsamer Nachwuchs zur Welt. Eigentlich waren es sogar drei Junge, doch nur eines von ihnen überlebte. Dass es bei erstgebärenden Otterweibchen nicht alle Jungtiere schaffen, sei völlig normal, erzählt Tierpfleger Michael Ernst während einer kommentierten Fütterung, bei der die MDR-Doku "Elefant, Tiger & Co." dabei war. Es sei "fast schon ein Wunder", dass überhaupt ein Otterbaby überlebt hat. "Normalerweise geht die Erstgeburt bei Riesenottern häufig komplett schief, weil das so eine Art Übung ist." Bares für Rares Paukenschlag bei "Bares für Rares": Kandidatin weint, Horst Lichter muss eingreifen Nur durch Zufall und mithilfe von Kameraaufnahmen aus der Wurfkiste haben Michael und seine Kollegen überhaupt herausgefunden, dass vorher schon zwei Junge zur Welt gekommen waren. "Die wurden sofort aufgefressen und man hat auch anhand der Bilder gesehen, dass die nicht gelebt haben", so der Bereichsleiter des Gondwanalands.

Schwimm-Unterricht mal anders: Ertränken die Riesenotter ihr Baby?