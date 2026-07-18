Dreifacher Nachwuchs bei Riesenottern, doch nur ein Baby überlebt: "Wurden sofort aufgefressen"
Leipzig - Was lange währt, wird endlich gut: Fast zwei Jahre ist es her, dass Riesenotterdame Caria (4) im Leipziger Zoo den Mann fürs Leben kennengelernt hat. Von Anfang an waren sie und Nacho (10) ein Herz und eine Seele, nur mit dem Elternsein haben sie sich ganz schön viel Zeit gelassen. Bis jetzt.
Denn am 21. Juni kam ihr erster gemeinsamer Nachwuchs zur Welt. Eigentlich waren es sogar drei Junge, doch nur eines von ihnen überlebte.
Dass es bei erstgebärenden Otterweibchen nicht alle Jungtiere schaffen, sei völlig normal, erzählt Tierpfleger Michael Ernst während einer kommentierten Fütterung, bei der die MDR-Doku "Elefant, Tiger & Co." dabei war.
Es sei "fast schon ein Wunder", dass überhaupt ein Otterbaby überlebt hat. "Normalerweise geht die Erstgeburt bei Riesenottern häufig komplett schief, weil das so eine Art Übung ist."
Nur durch Zufall und mithilfe von Kameraaufnahmen aus der Wurfkiste haben Michael und seine Kollegen überhaupt herausgefunden, dass vorher schon zwei Junge zur Welt gekommen waren.
"Die wurden sofort aufgefressen und man hat auch anhand der Bilder gesehen, dass die nicht gelebt haben", so der Bereichsleiter des Gondwanalands.
Schwimm-Unterricht mal anders: Ertränken die Riesenotter ihr Baby?
Noch hat der Riesenotter-Sprössling seine Äuglein geschlossen, es dauert wohl noch circa eine Woche, bis er sie öffnet.
Am für "Babys" doch recht waghalsigen Schwimmunterricht muss das Kleine trotzdem teilnehmen. Nacho und Caria zerren es vor den Augen der Zoo-Besucher regelrecht durchs Wasser, wobei es auch immer wieder untergetaucht wird.
"Nein, die ersäufen das nicht", gibt Michael Entwarnung. Es sehe für uns Menschen zwar komisch aus, aber das sei ganz normales Otter-Verhalten, erzählt er. Obwohl es noch so klein ist, habe das Jungtier den Reflex die Luft anzuhalten und die Augen zuzumachen.
Es holt also erst Luft, wenn es mit dem Kopf wieder über Wasser ist. Na gut, Schwimmunterricht à la Riesenotter also.
Zum Schluss zeigt der Tierpfleger dem Kamerateam noch die Videoaufnahmen aus der Wurfkiste. Sie zeigen, wie klein das Junge bei der Geburt war. "Von der Größe muss man sich das vorstellen wie eine Bockwurst. Eine große Bockwurst, aber eine Bockwurst - mit Fell", grinst er.
Wenn Ihr wissen möchtet, wie es mit dem Nachwuchs weitergeht, dann schaltet immer freitags um 19.50 Uhr im MDR ein. Die ganze "Elefant, Tiger & Co."-Folge 1187 mit dem Titel "Hilfe zur Nothilfe" seht Ihr in der Mediathek.
Titelfoto: Zoo Leipzig