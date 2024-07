Süßer Kaninchen-Nachwuchs im Leipziger Zoo - doch vielen Babys blüht ein blutiges Ende

Leipzig - Bei den Flämischen Riesenkaninchen im Leipziger Zoo gab es Nachwuchs. In der neuen " Elefant, Tiger & Co. "-Folge wartet deshalb viel Arbeit auf die Pfleger Janet und Ruben.

Nach wenigen Minuten dann das Fazit: Es sind fünf Mädchen und fünf Jungs. Einige von ihnen seien laut Pfleger Ruben bereits an andere Zoos versprochen, ein/zwei werden in der Messestadt behalten ... und auf andere wird früher oder später vermutlich ein eher düsteres Schicksal warten.

"Schau mal, wie hübsch die geworden sind", schwärmt Janet, während sie die Kleinen mit ihrem Kollegen untersucht. "Können wir so einen behalten?"

Wie die Pfleger erklären, sind die Kaninchen am Ende ihres Lebens nämlich vor allem als Futter für die Raubtiere im Zoo vorgesehen. So erging es beispielsweise dem Besucherliebling Rösti, der nicht mehr für Nachwuchs sorgen konnte. Dafür hat jetzt sein Kumpel namens Kartoffel den Job übernommen - und liefert bisher gut ab, wie man sehen kann.

"Die Tiere haben ein gutes Leben hier, wir wissen, wo das Fleisch herkommt, die Raubtiere freuen sich über frisches Fleisch und fressen ja auch nichts anderes", erklärt Ruben die gängige, aber für viele Menschen vermutlich grausam klingende Praxis, mit der der Zoo nach eigenen Angaben "vier Fliegen mit einer Klappe" schlägt.

Sowohl die Pfleger als auch Besucher erfreuen sich an den süßen Kaninchen. Die wiederum haben ein gutes Leben im Zoo. Und am Ende kommen die Schneeleoparden und Co., die sich über ihr frisches Futter freuen.

Die komplette "Elefant, Tiger & Co."-Folge könnt Ihr in der ARD-Mediathek sehen.