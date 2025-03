Tränenreicher Abschied von Kater Xembalo im Leipziger Zoo: "Wir haben ihn alle mit begleitet"

Leipzigs Amurleopard Xembalo ist in hohem Alter gestorben. © Sebastian Willnow/dpa

"Am 14.2. mussten wir ihn erlösen", erklärte Lasse Nieberding in der aktuellen Folge von "Elefant, Tiger und Co.". Der Tierpfleger habe Xembalo schon seit 2014 gekannt und auch zuletzt noch mit ihm trainiert - trotz starker Beeinträchtigungen: "Er durfte gehen, und es war jetzt an der Zeit."

Während Amurleoparden in der freien Wildbahn maximal 12 bis 14 Jahre alt werden, seien im Zoo bis zu 20 Jahre möglich - "und das hat er jetzt fast geschafft, aber es ging einfach nicht mehr", so der Tierpfleger.

Xembalos Tod beschrieb Nieberding als sehr emotional: "Jetzt waren wir am Freitag auch alle dabei. Alle, die lange mit ihm gearbeitet haben, haben ihn mit begleitet. Das war wirklich echt ein schwerer Tag, das war sehr tränenreich."

Doch der Tierpfleger wolle vor allem schöne Momente mit seinem Schützling in Erinnerung behalten: "Man soll ja das Traurige mit etwas Lustigem oder Positivem verbinden."