Enthüllung: So dreist gehen Müllsünder in Deutschland vor

Hamburg - Illegale Müllentsorgung, Millionen-Kosten und Hightech-Überwachung: Die neue stern TV -Spezialreportage "48 Stunden - Kampf gegen den Müll", die am Donnerstagabend erstmals ausgestrahlt wurde, deckt auf, wie ernst das Müllproblem in Deutschland wirklich ist - und wie Städte wie Hamburg , Köln und Lübeck dagegen ankämpfen.

Alles in Kürze

Die illegale Müllentsorgung kostet deutsche Städte jedes Jahr mehr als 100 Millionen Euro, heißt es in der Reportage.

Was viele nicht sehen: Hinter jeder achtlos abgestellten Matratze, jedem vollen Müllsack am Straßenrand und jeder Zigarettenkippe auf dem Boden stecken immense Herausforderungen für Städte und Entsorgungsbetriebe.

Bei rund 2,5 Millionen Einwohnern produziert Hamburg jährlich rund 715.000 Tonnen Haushaltsmüll. Das ist eine gigantische Menge. Und sie wächst weiter. Besonders prekär ist die Situation in Stadtteilen wie Altona, wo es keine Mülltonnen, sondern sogenannte rosa Bezahlsäcke gibt. Ein System mit Tücken, denn oft landen daneben wild entsorgte Möbel, Elektrogeräte oder Sperrmüll.

Werden Batterien im Restmüll oder Kunststoff im Biomüll entsorgt, ist das schlecht für die Technik und die Umwelt. © RTL

Auch in der Rheinmetropole Köln ist Müll ein Dauerproblem. Über 20.000 Fälle illegaler Entsorgung wurden im letzten Jahr registriert - ein Anstieg um 25 Prozent in den letzten fünf Jahren. Dabei ist das Entsorgen von Sperrmüll in Köln eigentlich kostenfrei - wenn man ihn vorher anmeldet. Doch viele Kölner tun das nicht. Die Folge: Überquellende Gehwege mit Autoreifen, Sofas und Einkaufswagen.

Wer erwischt wird, dem drohen saftige Bußgelder - bis zu 50.000 Euro. Auch bei Altkleidercontainern wird genauer hingeschaut. Erlaubt sind nur tragbare Textilien, die ordentlich verpackt in, und nicht neben den Container gegeben werden. Sonst wird's teuer!

Plastik in der Biotonne? In Lübeck keine Bagatelle mehr! Die Stadt setzt seit 2021 auf ein Pilotprojekt mit Künstlicher Intelligenz. Eine Kamera im Müllwagen scannt jede Biotonne und erkennt Fremdstoffe automatisch. Wird Plastik entdeckt, macht das System ein Foto und lokalisiert den Straßenzug.

Die Folge: Zielgerichtete Kontrollen durch Müllwerker. Bei wiederholten Verstößen drohen seit dem 1. Mai 2025 Bußgelder von bis zu 2500 Euro - denn seitdem dürfen Biotonnen nur noch 1 Prozent Fremdstoffe enthalten.

Die Doku macht deutlich: Müll ist kein Randthema! Er ist teuer, belastet Städte - und zeigt, wie sehr Rücksichtslosigkeit zum Problem wird. Wer seinen Müll nicht ordentlich entsorgt, riskiert nicht nur Bußgelder, sondern auch die Sauberkeit unserer Umwelt.

