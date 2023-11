Entsetzen bei "Zwischen Tüll und Tränen": Braut bringt Ehemann mit zur Kleid-Auswahl

Leipzig - Ein Novum bei der beliebten Hochzeit-Show "Zwischen Tüll und Tränen": Bei ihrem Besuch im Leipziger Brautmodengeschäft "Happy Day" bringt Verwaltungsangestellte Gabriele kurzerhand ihren Verlobten Klaus mit. Ob dessen kritisches Auge so förderlich für die Auswahl ihres Brautkleids ist?

Das richtige Brautkleid auszuwählen ist nicht so einfach - vor allem, wenn der Bräutigam mit dabei ist. (Symbolbild) © 123rf.com/alenazamotaeva

Eigentlich wollte die Sonnebergerin sich mit ihrer Tochter durch den Tüll und weißen Stoff wühlen, leider war diese kurz vor dem Dreh erkrankt. So wurde das Töchterlein spontan durch den Ehemann in spe Klaus ersetzt. "Ich dachte ich sitze heute auf dem Campingplatz in der Sonne, aber natürlich bin ich dabei", freut sich der 55-Jährige.

Brautmodenprofi Elisa Junghans vom Geschäft "Happy Days" zeigt sich überrascht, einigt sich mit Gabriele aber auf einen Deal: "Er darf sehen, welche Kleider in die Auswahl kommen, aber nicht, welches ich nehme", stimmt Gabriele zu.

Und los geht es: Die Camperin, die bereits in vier Monaten auf Sylt heiraten möchte, sucht ein einfaches A-Linienkleid ohne Tüll, aber gerne mit Spitze am Rücken oder über dem Ausschnitt.

Schnell einigt sich das Trio auf drei Kleider, darunter auch einen Dreiteiler bestehend aus Rock, Bustier und einem Oberteil aus weißer Spitze.

"Das haut mich jetzt nicht um auf den ersten Blick, aber ich probiere es mal an", so die Sonnebergerin auf Anraten ihrer Beraterin Elisa.