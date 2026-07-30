Erste-Runde-Patzer bei "Das große Backen": "Der ist komplett für den Arsch"
Nuthe-Urstromtal - Ein japanischer Sponge Cake, ein Kaffeekränzchen und eine tiefschwarze Heavy-Metal-Torte: Mit Ambitionen startet Jenny (48) in die SAT.1-Show "Das große Backen". Doch schon in der ersten Runde wird es brenzlig für die Magdeburgerin.
Die erste Runde der beliebten Back-Show ist eigentlich die leichteste: Deko wird noch nicht verlangt, die 12 Kandidaten sollen einfach ihr Lieblingsrezept backen.
Jenny entscheidet sich für einen simplen Sponge Cake, serviert mit Puffreis-Crunch und Maracuja-Soße. Sie entdeckte das Rezept während einer Reise nach Japan.
Der große Schock: Als sie den fertig gebackenen Kuchen aus dem Ofen nimmt, ist er in sich zusammengefallen.
"Der ist komplett für den Arsch", schimpft die 48-Jährige, während sie mit den Tränen ringt.
Bettina Schliephake-Burchardt (55), Präsidentin des Deutschen Konditorenbundes und Jurymitglied, rät Jenny, einfach mit der halben Menge von vorne anzufangen.
"Das große Backen": Jenny überzeugt in letzter Sekunde mit Heavy-Metal-Torte
Während also Jennys Mitstreiter schon zum Dekorieren übergehen, steht die Magdeburgerin bei Null. "Ich hab’ mich angestellt wie der erste Mensch, das ist nicht mein Standard oder was ich sonst backe."
Entsprechend durchwachsen ist das Jury-Urteil. Da ist die Aussage von Spitzenpatissier Christian Hümbs (44), dass es "keine Vollkatastrophe" ist, schon das größte Kompliment.
Um nicht schon am ersten Tag rauszufliegen, muss die 48-Jährige in den übrigen zwei Runden alles geben. Die technische Prüfung, ein Kaffeekranz, gelingt der Hobbybäckerin zwar, doch die Juroren bemängeln ihre Dekoration.
Die Rettung kommt für Jenny in tiefem Schwarz: Ihre Idee einer Heavy-Metal-Torte bringt die Jury zum Staunen. "Das ist eine absolute Granate", findet Christian, "innen wie außen perfekt." Am Ende des ersten Tages muss Jenny, zusammen mit der 21-jährigen Laura, zittern, schafft es aber knapp in die nächste Runde.
"Das große Backen" läuft immer mittwochs, um 20.15 Uhr, auf SAT.1 oder jederzeit auf Joyn.
Titelfoto: Bildmontage: 123RF/leungchopan, Joyn/Claudius Pflug