30.07.2026 10:44 Erste-Runde-Patzer bei "Das große Backen": "Der ist komplett für den Arsch"

In der SAT.1-Show "Das große Backen" ruiniert Teilnehmerin Jenny aus Magdeburg ihren Sponge Cake. Kann sie sich in die nächste Runde retten?

Von Lena Schubert

Nuthe-Urstromtal - Ein japanischer Sponge Cake, ein Kaffeekränzchen und eine tiefschwarze Heavy-Metal-Torte: Mit Ambitionen startet Jenny (48) in die SAT.1-Show "Das große Backen". Doch schon in der ersten Runde wird es brenzlig für die Magdeburgerin.

Jenny (48) verpatzt direkt in der ersten Runde von "Das große Backen". © Joyn/Claudius Pflug Die erste Runde der beliebten Back-Show ist eigentlich die leichteste: Deko wird noch nicht verlangt, die 12 Kandidaten sollen einfach ihr Lieblingsrezept backen. Jenny entscheidet sich für einen simplen Sponge Cake, serviert mit Puffreis-Crunch und Maracuja-Soße. Sie entdeckte das Rezept während einer Reise nach Japan. Der große Schock: Als sie den fertig gebackenen Kuchen aus dem Ofen nimmt, ist er in sich zusammengefallen. TV & Shows Kultfilm-Reihe vor Comeback? So könnte eine mögliche Fortsetzung aussehen "Der ist komplett für den Arsch", schimpft die 48-Jährige, während sie mit den Tränen ringt. Bettina Schliephake-Burchardt (55), Präsidentin des Deutschen Konditorenbundes und Jurymitglied, rät Jenny, einfach mit der halben Menge von vorne anzufangen.

"Das große Backen": Jenny überzeugt in letzter Sekunde mit Heavy-Metal-Torte