Große Vorfreude auf neuen "Erzgebirgskrimi": Dieser Fall hat es in sich

Annaberg-Buchholz - Ein Mord im Wald, dunkle Geschäfte und jede Menge Verdächtige: Das Erzgebirge bekommt wieder einen Kriminalfall, der es in sich hat. In der neuen Folge des " Erzgebirgskrimis " mit dem Titel "Mordholz" wird Holzbaron Karl Zenker (Michael Kind, 72) tot aufgefunden - der Auftakt zu Ermittlungen, die tief in ein Netz aus dubiosen Holzgeschäften und Diebstählen führen.

Robert Winkler (Kai Scheve, 59) und Dr. Kulikova (Masha Tokareva, 44) ermitteln im neuen "Erzgebirgskrimi" rund um den Tod von Karl Zenker. © ZDF/Armin Dierolf

Gedreht wurde die neue Episode im vergangenen Jahr in und um Annaberg-Buchholz. Mehrere Wochen lang war das Filmteam in der Bergstadt unterwegs, zahlreiche Szenen entstanden mitten im Erzgebirge - sehr zur Freude der Fans vor Ort.

Denn dass das Interesse an der neuen Folge groß ist, zeigte sich bereits vorab: Am Donnerstag lädt das Filmfestival "Schlingel" zur Premiere der 14. Episode ins Eduard-von-Winterstein-Theater in Annaberg-Buchholz.

Die Veranstaltung war im Handumdrehen ausverkauft. Neben den Produzenten Clemens Schaeffer und Rainer Jahreis wird auch Teresa Weißbach (44) persönlich erwartet.

Wer keine Karten ergattern konnte, erlebt am Samstag (20.15 Uhr) im ZDF, wie Kommissar Winkler (Kai Scheve, 59) und seine Kollegin Karina Szabo (Lara Mandoki, 36) den Mord an Karl Zenker aufklären. Schnell stoßen sie auf zahlreiche Ungereimtheiten und auf einen Kreis von Verdächtigen, der größer kaum sein könnte: Zenkers Sohn Heiko (André Kaczmarczyk, 40), Mitarbeiter Gregor Kampmann (Christian Erdmann, 51) und sogar Pfarrerin Paula Schubert (Inka Friedrich, 60) geraten ins Visier des Ermittlerduos.