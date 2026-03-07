 1.443

Sonya Kraus ist raus! Für die 52-Jährige hat es sich bei "Let's Dance" ausgetanzt

Das kam überraschend: Für Moderatorin Sonya Kraus ("talk talk talk") ist die RTL-Tanz-Show "Let's Dance" kurz nach dem Start schon wieder vorbei.

Von Lukas Dubro

Köln - Das kam überraschend: Für Moderatorin Sonya Kraus ("talk talk talk") ist die RTL-Tanz-Show "Let's Dance" kurz nach dem Start schon wieder vorbei. Die 52-Jährige und ihr Tanzpartner Valentin Lusin erhielten am Freitagabend die wenigsten Zuschauerstimmen - und fliegen damit als Erstes raus. "Es ist, wie es ist", sagte die Moderatorin kurz nach dem Rauswurf. 

Ausgetanzt! Moderatorin Sonya Kraus (52) ist raus. Daran konnte auch Tanzpartner Valentin Lusin nichts mehr ändern.  © Rolf Vennenbernd/dpa

Internetberühmtheit Vanessa Borck (29) musste zittern, ist aber knapp weiter, obwohl sie zuvor die wenigsten Jury-Punkte gesammelt hatte. Acht Punkte bekamen sie und ihre Partnerin Victoria Sauerwald. Sonya Kraus erhielt für ihre Darbietung, in der sie in den Augen der Jury nicht genug den Takt hielt, vier Punkte mehr.

Sänger Ross Antony (51, früher Bro'Sis) empfahl sich indes in der neuen Folge: Er und seine Partnerin Mariia Maksina erhielten Standing Ovations und begeisterten auch die Jury mit ihrem Charleston.

25 Punkte gab es für den Musiker, der damit in dieser Folge das Feld anführte. Jurorin Motsi Mabuse lobte seine Lässigkeit und Leichtigkeit. "Für mich mit Abstand der beste Tanz heute", sagte sie.

Auch "Let's Dance"-Gewinner Rúrik Gíslason (38), der in der zweiten Folge die Publikumsstimmen hereinbrachte, war angetan von  Ross Antony: "Für mich geht es ums Genießen und eine Show zu liefern, und das hast du auf jeden Fall heute gemacht. Glückwunsch", sagte der Ex-Fußballprofi, der 2021 die 14. Staffel gewonnen hatte.

Ross Antony (51) ging mit Standing Ovations vom Tanzparkett. Er und seine Partnerin Mariia Maksina überzeugten auf ganzer Linie.  © Rolf Vennenbernd/dpa
Influencerin und ehemalige "Princess Charming" Vanessa Borck (29, r.) ertanzte sich gemeinsam mit Victoria Sauerwald nur acht Jurypunkte, kam aber trotzdem eine Runde weiter.  © Rolf Vennenbernd/dpa

Tokio-Hotel-Drummer Gustav Schäfer überzeugte die Jury unerwartet

Tokio-Hotel-Schlagzeuger Gustav Schäfer (37) bekam 18 Punkte von der "Let's Dance"-Jury und die Aussicht, dass es für ihn durchaus weit in der Show gehen könnte.  © Rolf Vennenbernd/dpa

Neben Gíslason saß an dem Abend auch Sängerin Sandy Mölling (44) im Publikum, die auch schon in der Show mittanzte. Ihre No-Angels-Kollegin Nadja Benaissa (43) schwingt in dieser Staffel das Tanzbein.

Joel Mattli schaffte es mit 20 Punkten auf den vierten Platz. Der 31-jährige Schweizer Kletterer hatte in der Kennenlern-Show dank des Votums der Zuschauer das sogenannte Direkt-Ticket erhalten. Damit konnte er in der zweiten Folge nicht rausfliegen.

Tokio-Hotel-Schlagzeuger Gustav Schäfer (37) tanzte einen langsamen Walzer und konnte damit 18 Punkte sammeln, womit er es ins Mittelfeld schaffte. Schon während seines Tanzes gab es Jubel und Applaus.

Bei "Let's Dance" tanzen Prominente mit professionellen Tänzern. Vor einer Woche hatte die Show mit einer Ausgabe zum Kennenlernen begonnen, in der die Teilnehmer erfuhren, mit wem sie in den kommenden Wochen trainieren werden.

Titelfoto: Rolf Vennenbernd/dpa

