Sonya Kraus ist raus! Für die 52-Jährige hat es sich bei "Let's Dance" ausgetanzt

Köln - Das kam überraschend: Für Moderatorin Sonya Kraus ("talk talk talk") ist die RTL-Tanz-Show "Let's Dance" kurz nach dem Start schon wieder vorbei. Die 52-Jährige und ihr Tanzpartner Valentin Lusin erhielten am Freitagabend die wenigsten Zuschauerstimmen - und fliegen damit als Erstes raus. "Es ist, wie es ist", sagte die Moderatorin kurz nach dem Rauswurf.

Ausgetanzt! Moderatorin Sonya Kraus (52) ist raus. Daran konnte auch Tanzpartner Valentin Lusin nichts mehr ändern. © Rolf Vennenbernd/dpa

Internetberühmtheit Vanessa Borck (29) musste zittern, ist aber knapp weiter, obwohl sie zuvor die wenigsten Jury-Punkte gesammelt hatte. Acht Punkte bekamen sie und ihre Partnerin Victoria Sauerwald. Sonya Kraus erhielt für ihre Darbietung, in der sie in den Augen der Jury nicht genug den Takt hielt, vier Punkte mehr.

Sänger Ross Antony (51, früher Bro'Sis) empfahl sich indes in der neuen Folge: Er und seine Partnerin Mariia Maksina erhielten Standing Ovations und begeisterten auch die Jury mit ihrem Charleston.

25 Punkte gab es für den Musiker, der damit in dieser Folge das Feld anführte. Jurorin Motsi Mabuse lobte seine Lässigkeit und Leichtigkeit. "Für mich mit Abstand der beste Tanz heute", sagte sie.

Auch "Let's Dance"-Gewinner Rúrik Gíslason (38), der in der zweiten Folge die Publikumsstimmen hereinbrachte, war angetan von Ross Antony: "Für mich geht es ums Genießen und eine Show zu liefern, und das hast du auf jeden Fall heute gemacht. Glückwunsch", sagte der Ex-Fußballprofi, der 2021 die 14. Staffel gewonnen hatte.