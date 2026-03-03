Das Warten hat ein Ende: Verschobener "Erzgebirgskrimi" wird nachgeholt
Annaberg-Buchholz - Für alle Fans der "Erzgebirgskrimi"-Reihe hat das lange Warten ein Ende. Am 7. März wird endlich die verschobene Folge "Mordholz" nachgeholt.
Die Episode, die eigentlich schon am 24. Januar im ZDF laufen sollte und wegen der Übertragung der zweite Hauptrunde der Handball-EM kurzfristig weichen musste, wird nun am kommenden Samstag gezeigt.
Diesmal muss der mysteriöse Tod von Holzbaron Karl Zenker (Michael Kind, 72) aufgeklärt werden. Der Unternehmer wird auf einer Straße im Wald tot aufgefunden. War es ein Unfall oder Mord?
Aufgrund der Spuren ist für die Kommissare Robert Winkler (Kai Scheve, 59) und Karina Szabo (Lara Mandoki, 36) der Fall schnell klar und die Ermittlungen laufen an.
Sie führen die Polizisten in ein Netz aus zwielichtigen Holzgeschäften und Diebstählen in und um Annaberg-Buchholz.
Aber was hat das mit dem Mordfall zu tun und welche Rolle spielt Zenkers Sohn Heiko (André Kaczmarczyk, 39) und dessen Mitarbeiter Gregor Kampmann (Christian Erdmann, 50)? Auch Pfarrerin Paula Schubert (Inka Friedrich, 60) macht sich im Laufe des Films verdächtig.
Teresa Weißbach bei "Notruf Hafenkante" dabei
Ob Försterin Saskia Bergelt (Teresa Weißbach, 44) wieder bei der Aufklärung des Falls helfen kann, erfahrt Ihr am 7. März um 20.15 Uhr im ZDF.
Wer die Spannung nicht mehr aushält und die 14. Episode der beliebten Krimiserie doch schon früher sehen möchte, kann sich die Folge in der ZDF-Mediathek ansehen.
Noch eine gute Nachricht für alle Fans von Teresa Weißbach: Die viel beschäftigte Schauspielerin hat in ihrer aktuellen Story bei Instagram verraten, dass sie demnächst bei "Notruf Hafenkante" dabei ist.
Die Erzgebirgerin postete auf der Social-Media-Plattform ein Selfie vor einem Auto der beliebten ZDF-Vorabendserie mit dem Hinweis "on set".
Titelfoto: ZDF/Armin Dierolf