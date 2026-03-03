Das Warten hat ein Ende: Verschobener "Erzgebirgskrimi" wird nachgeholt

Annaberg-Buchholz - Für alle Fans der " Erzgebirgskrimi "-Reihe hat das lange Warten ein Ende. Am 7. März wird endlich die verschobene Folge "Mordholz" nachgeholt.

Holzbaron Karl Zenker (Michael Kind, 72) und sein Sohn Heiko (André Kaczmarczyk, 39) haben eine angespannte Beziehung. © ZDF/Armin Dierolf

Die Episode, die eigentlich schon am 24. Januar im ZDF laufen sollte und wegen der Übertragung der zweite Hauptrunde der Handball-EM kurzfristig weichen musste, wird nun am kommenden Samstag gezeigt.

Diesmal muss der mysteriöse Tod von Holzbaron Karl Zenker (Michael Kind, 72) aufgeklärt werden. Der Unternehmer wird auf einer Straße im Wald tot aufgefunden. War es ein Unfall oder Mord?

Aufgrund der Spuren ist für die Kommissare Robert Winkler (Kai Scheve, 59) und Karina Szabo (Lara Mandoki, 36) der Fall schnell klar und die Ermittlungen laufen an.

Sie führen die Polizisten in ein Netz aus zwielichtigen Holzgeschäften und Diebstählen in und um Annaberg-Buchholz.

Aber was hat das mit dem Mordfall zu tun und welche Rolle spielt Zenkers Sohn Heiko (André Kaczmarczyk, 39) und dessen Mitarbeiter Gregor Kampmann (Christian Erdmann, 50)? Auch Pfarrerin Paula Schubert (Inka Friedrich, 60) macht sich im Laufe des Films verdächtig.