"Mordholz" holt Gold: Erzgebirgskrimi siegt im Quotenkampf
Annaberg-Buchholz - Ein spannender Krimi-Abend liegt hinter den ZDF-Zuschauern. Der Sender zeigte am Samstag den 14. Erzgebirgskrimi "Mordholz" und holte sich damit in der Gunst der Zuschauer die Goldmedaille.
Der Film lockte laut Quotenmeter sechs Millionen Zuschauer vor die Bildschirme, was starken 27,3 Prozent (ab 3 Jahren) entspricht. Platz zwei sicherte sich die ARD-Show "Klein gegen Groß" mit Moderator Kai Pflaume (58).
Das Erste schalteten noch knapp fünf Millionen Zuschauer ein, was einen Anteil von 23,6 Prozent bedeutet. Bronze im Samstagabend Ranking geht an SAT.1 mit "The Voice Kids" und 1,1 Millionen Zuschauern (5,1 Prozent).
Damit reiht sich "Mordholz" in die Erfolgsserie der Vorgängerfilme ein. Diesmal wird der Holzbaron Karl Zenker (Michael Kind, 72) ermordet auf einer Straße im Wald gefunden. Bei ihren Ermittlungen stoßen die Kommissare Robert Winkler (Kai Scheve, 59) und Karina Szabo (Lara Mandoki, 36) nicht nur auf einige Verdächtige, sondern auch auf mysteriöse Holzdiebstähle und -geschäfte.
Auch Försterin Saskia Bergelt (Teresa Weißbach, 44) ist wieder mit von der Partie und hilft den Ermittlern, wo sie nur kann.
Neben den drei Hauptdarstellern sind unter anderem noch André Kaczmarczyk (39), Christian Erdmann (50), Leonie Brill (29), Jana Klinge (45) und Inka Friedrich (60) in Gastrollen dabei.
Wer den Film am Samstagabend verpasst hat, kann ihn sich noch in der ZDF-Mediathek ansehen. Dort sind auch noch sämtliche Vorgängerfilme wie "Wintermord", "Die letzte Note" und "Über die Grenze" verfügbar, ebenso wie der allererste Erzgebirgskrimi "Der Tote im Stollen", in dem noch Kai Scheves Vorgänger Stephan Luca (51) als Kommissar dabei war.
Eigentlich sollte die Episode "Mordholz" schon im Januar im ZDF laufen, wurde aber wegen der Übertragung der zweite Hauptrunde der Handball-EM kurzfristig verschoben.
Titelfoto: ZDF/Armin Dierolf