"Mordholz" holt Gold: Erzgebirgskrimi siegt im Quotenkampf

Annaberg-Buchholz - Ein spannender Krimi-Abend liegt hinter den ZDF-Zuschauern. Der Sender zeigte am Samstag den 14. Erzgebirgskrimi "Mordholz" und holte sich damit in der Gunst der Zuschauer die Goldmedaille.

Die Kommissare Robert Winkler (Kai Scheve, 59) und Karina Szabo (Lara Mandoki, 36) müssen bei "Mordholz" den Tod von Holzbaron Karl Zenker (Michael Kind, 72) aufklären. © ZDF/Armin Dierolf

Der Film lockte laut Quotenmeter sechs Millionen Zuschauer vor die Bildschirme, was starken 27,3 Prozent (ab 3 Jahren) entspricht. Platz zwei sicherte sich die ARD-Show "Klein gegen Groß" mit Moderator Kai Pflaume (58).

Das Erste schalteten noch knapp fünf Millionen Zuschauer ein, was einen Anteil von 23,6 Prozent bedeutet. Bronze im Samstagabend Ranking geht an SAT.1 mit "The Voice Kids" und 1,1 Millionen Zuschauern (5,1 Prozent).

Damit reiht sich "Mordholz" in die Erfolgsserie der Vorgängerfilme ein. Diesmal wird der Holzbaron Karl Zenker (Michael Kind, 72) ermordet auf einer Straße im Wald gefunden. Bei ihren Ermittlungen stoßen die Kommissare Robert Winkler (Kai Scheve, 59) und Karina Szabo (Lara Mandoki, 36) nicht nur auf einige Verdächtige, sondern auch auf mysteriöse Holzdiebstähle und -geschäfte.

Auch Försterin Saskia Bergelt (Teresa Weißbach, 44) ist wieder mit von der Partie und hilft den Ermittlern, wo sie nur kann.

Neben den drei Hauptdarstellern sind unter anderem noch André Kaczmarczyk (39), Christian Erdmann (50), Leonie Brill (29), Jana Klinge (45) und Inka Friedrich (60) in Gastrollen dabei.