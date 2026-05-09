Komparsen für neue Erzgebirgskrimis gesucht: Aber wo wird gedreht?

Hohenstein-Ernstthal/Hartenstein/Stollberg - Noch während die Erzgebirgskrimi -Fans auf die Folgen 15 ("Hexenjagd") und 16 ("Stille Mitte") warten, beginnen bereits die Dreharbeiten für die Episoden 17 und 18. Dazu sucht die Produktion erneut nach Komparsen aus der Region.

Die anstehenden Dreharbeiten finden unter anderem in Hohenstein-Ernstthal statt. © Ralph Kunz

Der zweite Regieassistent Robby Schubert hat dafür bei Facebook einen Aufruf gestartet. In wenigen Schritten können sich Interessierte in der Komparsen-Kartei aufnehmen lassen und mit etwas Glück Teil der nächsten Krimifolgen sein.

Neben den Stammdaten werden dabei auch Hobbys, Erfahrungen mit Tieren, der Beruf und welchen Führerschein man besitzt, abgefragt.

Wer schon immer einmal Fernsehluft schnuppern wollte und von Ende Mai bis Juli Zeit hat, kann sein Glück versuchen.

Speziell werden Personen aus Hohenstein-Ernstthal, Hartenstein (Landkreis Zwickau) und Stollberg (Erzgebirge) sowie deren Umgebung gesucht.

"Ein Drehtag kann bis zu zehn Stunden dauern. Gezahlt wird Mindestlohn", beschreibt Schubert den Einsatz als Statist.

Bereits im vergangenen Jahr wurde auf diesem Weg nach Komparsen gesucht. Daraufhin meldeten sich laut Schubert rund 250 Erzgebirger.