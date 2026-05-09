Komparsen für neue Erzgebirgskrimis gesucht: Aber wo wird gedreht?
Hohenstein-Ernstthal/Hartenstein/Stollberg - Noch während die Erzgebirgskrimi-Fans auf die Folgen 15 ("Hexenjagd") und 16 ("Stille Mitte") warten, beginnen bereits die Dreharbeiten für die Episoden 17 und 18. Dazu sucht die Produktion erneut nach Komparsen aus der Region.
Der zweite Regieassistent Robby Schubert hat dafür bei Facebook einen Aufruf gestartet. In wenigen Schritten können sich Interessierte in der Komparsen-Kartei aufnehmen lassen und mit etwas Glück Teil der nächsten Krimifolgen sein.
Neben den Stammdaten werden dabei auch Hobbys, Erfahrungen mit Tieren, der Beruf und welchen Führerschein man besitzt, abgefragt.
Wer schon immer einmal Fernsehluft schnuppern wollte und von Ende Mai bis Juli Zeit hat, kann sein Glück versuchen.
Speziell werden Personen aus Hohenstein-Ernstthal, Hartenstein (Landkreis Zwickau) und Stollberg (Erzgebirge) sowie deren Umgebung gesucht.
"Ein Drehtag kann bis zu zehn Stunden dauern. Gezahlt wird Mindestlohn", beschreibt Schubert den Einsatz als Statist.
Bereits im vergangenen Jahr wurde auf diesem Weg nach Komparsen gesucht. Daraufhin meldeten sich laut Schubert rund 250 Erzgebirger.
Am 20. Mai starten die Dreharbeiten für den 17. und 18. Erzgebirgskrimi, deren Arbeitstitel laut Freie Presse "Tödliches Verdrängen" und "Ich bin Old Shatterhand" lauten. Angesetzt sind die Dreharbeiten für exakt zwei Monate bis zum 20. Juli.
Ein weiterer Anreiz ist wohl auch der Blick hinter die Kulissen. Worum wird es in den beiden neuen Krimis gehen? Und wer wird künftig neben Kommissar Robert Winkler (Kai Scheve, 60) ermitteln?
Anfang des Jahres hatte Lara Mandoki (36) ihr Aus bei dem beliebten Krimi verkündet. Sie wolle sich künftig anderen Projekten widmen. Bei drei Folgen im Jahr sei dies zeitlich nicht möglich.
Wer ihren Platz an Scheves Seite annimmt, behält das ZDF weiterhin für sich. Oder gibt es noch gar keinen Nachfolger?
Titelfoto: Bildmontage: Ralph Kunz, ZDF/Conrad Lobst