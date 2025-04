Hendrik Duryn wieder in seiner "Lehrer"-Paraderolle: Gibt's sogar noch ein zweites Comeback?

Leipzig - Die Nachricht schlug ein wie eine Bombe: Die beliebte RTL-Serie "Der Lehrer" feiert ein Comeback , Hendrik Duryn (57) wird wieder in seiner Paraderolle zu sehen sein. Im Gespräch mit TAG24 hat der Schauspieler über die Pläne für die neuen Folgen geplaudert.

Ob Hendrik Duryn (57) und Jessica Ginkel (44) wohl doch nochmal für "Der Lehrer" gemeinsam vor der Kamera stehen? (Archivbild) © Henning Kaiser dpa/lnw

Eine große Überraschung gibt es in jedem Fall, denn die geplanten sechs Episoden sollen nicht nur in seiner Heimatstadt Leipzig gedreht werden. Auch die Handlung selbst wird in Sachsens größter Stadt spielen.

Das bedeutet aber auch, dass man sich einen gewieften Dreh überlegen muss, was Lehrer Stefan Vollmer nach dem Tod seiner Frau Karin Noske (gespielt von Jessica Ginkel, 44) von Köln überhaupt dorthin verschlagen hat.

Zumal das "Comeback" der Schauspielerin offenbar trotzdem nicht ausgeschlossen ist. "Es wird schon passieren", kündigt Duryn im TAG24-Interview vielsagend an. Es gebe "gute Möglichkeiten, das hinzubekommen".

Wie schon bei früheren Staffeln ist er nicht nur Hauptdarsteller, sondern auch einer der Drehbuchautoren, die die Geschichten entwickeln. Dabei sei ihm besonders wichtig, gesellschaftlich relevante und auch kritische Themen zu beleuchten und diese den Zuschauern mit Niveau und Humor zu vermitteln.

"Wir machen es unterhaltsam, aber wir geben euch Inhalt und Aufklärung mit, das war damals schon eine ganz klare Verabredung mit dem Zuschauer", erzählt der 57-Jährige.

Damit und natürlich durch Social Media holt er auch die heute 14-Jährigen ab, die sogar schon seine Buchlesungen besuchen, weil sie ihn als "Lehrer" kennen. "Die waren noch nicht mal geboren, als die Serie damals begonnen hat", freut er sich über sein junges Publikum.