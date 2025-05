15.05.2025 16:45 5.000 "Fühle mich richtig eklig": Reality-Star macht im Bett mit zwei Ex-Frauen rum

Heiß, heißer, "Ex on the Beach"! Auch in der neuen Doppelfolge geht es wieder heftig zur Sache. Calvin lässt es knallen und amüsiert sich mit zwei Frauen.

Von Alexander Steiger

Mexiko - Heiß, heißer, "Ex on the Beach"! Auch in der neuen Doppelfolge geht es wieder heftig zur Sache. Calvin (32) lässt es knallen und amüsiert sich mit gleich zwei Frauen. Calvin (32) hat Spaß mit Coco (23). Direkt daneben liegt Franzi (30). © Screenshot/RTL+ Zunächst wird wie üblich wild gefeiert, viel Alkohol getrunken. "Dann war die Schlafsituation", hält sich der 32-Jährige bedeckt. Doch den Kameras entgeht natürlich nichts: Im Bett liegt das Reality-Sternchen zwischen seinen zwei Ex-Freundinnen Franzi (30) und Coco (23). Dabei knistert es mächtig auf beiden Seiten. Nachdem Franzi das beste Stück von Calvin bearbeitet hat, wendet sich dieser zu seiner anderen Schlafpartnerin und knutscht mit ihr rum. Auch hier darf eine "Massage" nicht fehlen. "Ich war gestern sehr schlecht im Entscheidung treffen", stellt der "AYTO"-Teilnehmer rückblickend fest. Ex on the Beach So ging es nach "Ex on the Beach" bei Juliette und Barkin weiter: "Ist halt eine laufende Red Flag" Genau das passt Franzi am Morgen danach überhaupt nicht. "Ich fühle mich richtig eklig. Muss man das neben jemandem machen? Wie kann man nur so dreist sein?", wirft sie ihrer Mitbewohnerin Coco vor, die jedoch selbst kein Problem darin sieht. Franzi tobt nach der wilden Nacht. © Screenshot/RTL+ Erst Sex, dann Zweifel Es knistert gewaltig. © Screenshot/RTL+ Ordentlich krachen lässt es auch Jenny (25). Sie hat sich die Nacht mit Marvin (30) "versüßt". Unter der Bettdecke kommen sich beide äußerst nahe. Doch wirklich ernst ist es dem 30-Jährigen offenbar nicht: "Er will Marta auch noch", weiß Jenny. "Ich hab kein Bock auf sowas. Deswegen kann ich schwer sagen, wie ich zu ihm stehe, aber ich würde ihn schon mögen." Marvin selbst gibt zu, noch auf seine Ex Marta (24) zu stehen. "Ich find sie gut", gesteht er im Gespräch mit Jenny nach der intimen Nacht. Ex on the Beach Überraschung im "Ex on the Beach"-Finale: Einem Paar lässt das Terror-Tablet keine Wahl! Die 25-Jährige zeigt sich davon genervt: "Entweder du hast Interesse an mir oder an ihr. Ich habe keinen Bock auf einen Typen, der auf fünf Hochzeiten tanzt. Ich bin nie die zweite Wahl für einen Mann", stellt sie klar. Marvin (30) will sich noch nicht festlegen. © Screenshot/RTL+ Jenny (25) hätte gern Klartext gehört. © Screenshot/RTL+ Die Folgen 3 und 4 der sechsten Staffel "Ex on the Beach" seht Ihr ab sofort im Stream bei RTL+. Neue Doppelfolgen erscheinen immer montags.

Titelfoto: Montage: Screenshot/RTL+ (2)