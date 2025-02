Dating-Show-Star Juliette Lau plötzlich vergeben! "Das Schönste kommt meist unerwartet"

Sie hat es bei mehreren Dating-Shows versucht, doch am Ende war das gar nicht nötig: Wie Juliette Lau nun verriet, ist sie seit Kurzem vergeben!

Von Eric Mittmann

Leipzig - Sie hat es bei "Are you the one?" versucht, auf dem "Heiratsmarkt" und sogar bei "Ex on the Beach", doch am Ende war all das nicht nötig: Wie Dating-Show-Sternchen Juliette Lau (23) auf Instagram verriet, ist sie seit Kurzem vergeben!



Liebes-News bei Dating-Show-Star Juliette Lau (23)! Am Samstag postete die Leipzigerin ein Foto, dass sie eng umschlossen mit dem neuen Mann an ihrer Seite zeigt. © Montage: Screenshot/instagram.com/juicyjuuly/ "Das Schönste kommt meist unerwartet", schrieb die Leipzigerin zu einem Schnappschuss, der sie in enger Umarmung mit dem neuen Mann an ihrer Seite zeigt. Und weiter: "Ich könnte nicht glücklicher sein, dich an meiner Seite zu haben!" Auch Juliettes neuer Herzensmensch scheint glücklich, lächelt auf dem Foto freudig und charmant in die Kamera. "Ich weiß, viele von euch haben schon geahnt, dass da jemand ganz Besonderes in meinem Leben ist", wandte sich das Reality-Show-Sternchen an seine Fans, die offenbar schon längst Bescheid wussten. Ihre Follower feiern indes das Liebesglück der 23-Jährigen. "It's a Match!" (deutsch: Das passt!) heißt es da unter anderem in der Kommentarspalte. "Alles Glück der Welt euch zwei", schreibt eine andere Anhängerin. Ex on the Beach So ging es nach "Ex on the Beach" bei Juliette und Barkin weiter: "Ist halt eine laufende Red Flag" "juicyjuuly", wie Juliette auf Instagram heißt, freue sich nun darauf, diesen neuen Lebensabschnitt mit ihrem neuen Lover und ihren Fans gemeinsam zu erleben.

