Erst Unterhose im Mund, dann Wut im Bauch: "Mir kommt das Kotzen, wenn ich ihre F***** seh"

Mexiko - Nicht nur neue, sondern auch alte Gesichter ziehen in Folge 13 von "Ex on the Beach" in die Villa der Verflossenen ein. Um Platz zu machen, müssen deshalb einige Kandidaten die Show verlassen. Unterdessen spitzt sich das Drama beim altbekannten Liebesdreieck der Staffel weiter zu.

Paulina (26) liebt das Drama, das Marwin (25) mit an den Strand bringt. © Screenshot/RTL+ Nachdem es sich die eigentlich bereits rausgeschmissene Paulina (26) erneut auf den begehrten Strandliegen gemütlich gemacht hat, gesellt sich auch "Are You The One"-Charmeur Marwin (25) aka Touchy Marwo zu ihnen. "Was geht, du falsche Schlange?", begrüßt er seine Ex Vanessa (27), mit der er nach der AYTO-Teilnahme zwei/drei Monate zusammen war. Trotz dieser Beziehung kann Marwin bis heute nicht einschätzen, wie seine Ex wirklich zu ihm stand: "In meinen Augen labert sie einfach nur von vorne bis hinten Scheiße." Vanessa habe sich außerdem zu wenig bei ihm gemeldet und ihn eines Tages mit einem Vintage-Porsche abgeholt - von dem Marwin vermutet, dass er eigentlich einem anderen Mann gehörte. Die 27-Jährige streitet alles ab, doch bei Expertin Paulina schlägt beim Zuhören sofort das Lügenradar an - und das Herz höher. Denn die beiden "Neuzugänge" sind sich sofort sympathisch. Ex on the Beach Neuer Ex sorgt für Stress bei "EOTB": "Steckst den Sch**** in eine andere und jetzt liebst du mich?" Beim anschließenden Einzeldate der Expartner zeigt sich Vanessa dann schließlich einsichtig und gibt zu, die Beziehung aus Angst selbst sabotiert zu haben. Als Marwin den Schlussstrich gezogen hatte, hatte sie lediglich mit "Okay" und einem Lachsmiley geantwortet. "Ich weiß immer noch nicht so richtig, wer du überhaupt bist", meint der 25-Jährige, nimmt Vanessas entschuldigende Worte aber an. Für Action sorgt dann noch die Rückkehr von Paulina, die sich an Carinas (23) entsetztem Gesicht aufgeilt: "Allein dafür hat sich's schon gelohnt", steht Yasins (30) Ex die Schadenfreude ins Gesicht geschrieben.

Vanessa (27) und Marwin sprechen sich aus. Ihre Beziehung scheiterte an Vanessas abweisendem Verhalten. © Screenshot/RTL+

Die unermessliche Freude über Paulinas Rückkehr steht Carina (23) ins Gesicht geschrieben. © Screenshot/RTL+

Carina reagiert auf Sasas (24) Provokationen ziemlich aggressiv. Er denkt, dass sie nur Show machen will. © Screenshot/RTL+ Carina, Sasa (24), Jessi (22), Tobi (32) und Anastasia (23) werden auf ein Piñata- und Tequila-Date geschickt, wo der Alkoholgenuss in praller Sonne bald für Ärger sorgt. Als Carina eine Piñata zerschlagen soll, feuert Sasa sie mit Sprüchen wie "Stell dir vor, das bin ich" oder "Los, schlag mich" an - woraufhin die Blondine komplett ausrastet und ihren Ex angesichts der Provokationen anschreit: "Halts Maul, ich hasse dich! (...) Du bist so ekelhaft, jede Frau wird das checken." Sasa kauft ihr den plötzlichen Ausraster nicht ab. Bevor sich die Fronten hier verhärten können, kommt allerdings Jessis Ex Mike (23) in einem Piñatakostüm um die Ecke galoppiert. "Pferd oder was bist du? Esel?", lacht die 22-Jährige ihn aus. Er bleibt jedoch selbstbewusst: "Ich glaub, jetzt bin ich der AMG unter den Lamas." Ex on the Beach Partynacht eskaliert: "Die haben Sex im Sex-on-the-Beach-Room!" Jessi sieht das anders: "Du solltest mal weniger auf die Sonnenbank gehen, du hast Falten bekommen." Er kontert: "Ist mir scheißegal, dann lass ich mir Botox reinknallen, so wie du." Harmonie pur! Der 23-Jährige wirft seiner Ex vor, famegeil, fake und unloyal zu sein und ihn unter anderem finanziell ausgenutzt zu haben. Jessi hält dagegen, indem sie behauptet, ihn nie wirklich geliebt zu haben. Zudem soll sie "aus sicheren Quellen" erfahren haben, dass Mike trotz seiner festen Freundin an der Show teilnimmt. Er beteuert jedoch vehement seinen Single-Status. Inmitten all der dramatischen Szenen muss sich Chiara (25) zwischen Wladi (26) und dem Flirt mit Maurice (27) entscheiden. Sie wählt ihren Ex, mit dem sie sofort die Villa verlassen muss. Und auch Gabriela (22) wird nach Hause geschickt.

Jessi (22) und Mike (23) haben nur Schlechtes übereinander zu sagen. © Screenshot/RTL+

Ex on the Beach: Paulina schnappt sich Marwin - doch liebt weiterhin Yasin

Marwin und Paulina kommen sich näher ... © Screenshot/RTL+ Zwischen Paulina und Marwin knistert es weiter, sodass bereits am ersten Abend ein Kuss im Mondlicht fällt. Alles könnte so schön sein - würde Touchy Marwo nicht fünf Minuten später an gleicher Stelle mit Jessi flirten. Die lässt ihn jedoch abblitzen, sodass er die Nacht mit Paulina verbringt. "Ich bevorzuge blond, und dann schickt ihr mir nur braunhaarige Prinzessinnen", beschwert er sich über das Casting der Produktion. So richtig zu stören scheint ihn seine aktuelle Lage aber ja nicht. Bei der nächsten Party nimmt die Situation dann aber eine unvorhergesehene Wendung: Paulina und Yasin legen einen wilden Tanz zu "By the Way" von den Red Hot Chili Peppers aufs Parkett ... der damit endet, dass Yasin die Unterhose seiner Ex in den Mund nimmt. Und zwar direkt vor Carinas und Marwins Augen. Die selbsternannte "Fürstin der Finsternis" beichtet Marwin, dass sie Yasin noch immer liebt, was ihren neuen Lover komplett aus der Bahn wirft. Auch Yasin reagiert nicht gut auf das plötzliche Geständnis seiner Ex und vermutet, dass sie Rachespielchen plant: "Sie ist halt einfach scheiße. (...) Paulina ist der Teufel." Und er wird noch deutlicher: "Sie ist ein böser, manipulativer Mensch. Mir kommt das Kotzen, wenn ich ihre Fresse seh."

... doch auch Yasin (30) spukt ihr weiterhin im Kopf rum. © Screenshot/RTL+

Der 30-Jährige hat die Nase voll von seiner rachsüchtigen Ex. © Screenshot/RTL+