So ging es nach "Ex on the Beach" bei Juliette und Barkin weiter: "Ist halt eine laufende Red Flag"

Juliette Lau (23) hat verraten, wie es nach "Ex on the Beach" mit ihr und Barkin Cömert (30) weiterging.

Von Dorothee Gomes

Leipzig - Es ist ein Auf und Ab, ein Hin und Her - die On-off-"Beziehung" zwischen Juliette Lau (23) und Barkin Cömert (30). Zuletzt gemeinsam bei "Ex on the Beach" zu sehen, hat die Leipzigerin nun verraten, wie es danach mit den beiden weiterging. Juliette Lau (23) hat es noch mal mit Barkin Cömert (30) probiert ... © Instagram/juicyjuuly Ja, sie haben es tatsächlich noch einmal miteinander versucht - "und ich ärger mich wirklich tatsächlich sehr, sehr, sehr über mich selber, dass ich das überhaupt probieren wollte, dass ich da überhaupt so doof war und das meine Synapsen da ausgeschaltet waren, warum auch immer", erklärt das Reality-Sternchen in seiner aktuellen Instagram-Story. Heute sagt die 23-Jährige: "Ich habe nicht nachgedacht und ja, ich weiß, ihr konntet euch das alle denken, dass es wahrscheinlich nicht funktioniert." Sie gibt zu: "Ich hatte irgendwie einen kleinen Funken Hoffnung." Zudem verweist Juliette auf "eine gewisse Anziehung" und die "ganzen intensiven Gespräche", die bei der Ausstrahlung der Show nicht zu sehen gewesen seien. Ex on the Beach Heiße Nacht im "S*x on the Beach"-Room: "Er hat nicht zu viel versprochen!" Doch das Ende vom Lied sei eine erneute Trennung gewesen: "Ich habe nach kürzester Zeit das ganze Ding abgebrochen, weil ich nämlich gemerkt habe, da läuft irgendwas schief, und ja, er hat auf jeden Fall wieder an anderen Mädels Interesse gezeigt, ist ja ganz, ganz klar, das ist halt Barkin, das ist halt eine laufende Red Flag." Ein Foto aus glücklicheren Zeiten: Es ist ein Hin und Her zwischen Juliette Lau und Barkin Cömert (30). © Instagram/juicyjuuly Juliette: "Sollte wohl so sein, dass ich noch mal auf den Kopf falle" Allerdings habe die Sächsin schon eine Vorahnung gehabt, wie sie gesteht: "Irgendwie war es mir ja auch bewusst, dass es wieder so kommen wird, aber ich wollte das halt einfach nicht sehen." Sogar die Nachricht einer anderen Frau, die nach dem Auszug von Barkin kontaktiert worden sei, habe Juliette erreicht - "das zeigt mir halt auch schon wieder: 'July, Gott sei Dank hast du so zeitig dann die Reißleine danach gezogen' und ja, ich bin froh, dass ich nicht mehr mit ihm bin, und ja, das sollte wohl so sein, dass ich noch mal auf den Kopf falle."

