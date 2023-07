Krasse Fremdgeh-Vorwürfe bei Liebesdreieck-Reunion: "Wie fake kann man sein?"

Der "Ex on the Beach"-Teilnehmer, auf den alle gewartet haben, zieht in Folge 11 endlich ein: Carinas (23) Ex-Liebhaber Sasa (24) is in the house!

Von Annika Rank

Mexiko - Der "Ex on the Beach"-Teilnehmer, auf den alle Drama-liebenden Zuschauer gewartet haben, zieht in Folge 11 endlich ein: Carinas (23) Ex-Liebhaber Sasa (24) is in the house! Da ist Zoff natürlich vorprogrammiert.

Carina (23) streitet sich mit ihrem Ex Sasa (24). © Screenshot/RTL+ "Wie fake kann man sein?", legt der "Are You The One"-Casanova anstatt einer Begrüßung sofort los. "Spielst du da drin auch wieder die Artige oder wissen die, dass du mir nach zwei Wochen fremdgegangen bist?" So sollen die beiden nach AYTO täglich mehrmals telefoniert und ein Wochenende miteinander verbracht haben - für Sasa genug, um von einer Beziehung auszugehen. Für Carina allerdings nicht: "Du redest eine Scheiße, du weißt selber, dass wir nicht zusammen waren!" Dann war Carina mit einem anderen Mann im Bett gelandet, was sie Sasa sofort am nächsten Morgen gebeichtet hatte. In den Augen des 24-Jährigen war das allerdings mit Fremdgehen gleichzusetzen, weshalb die "Beziehung" endete. Ex on the Beach Ex on the Beach: "Yasin ist horny as f*ck!" "Okay, ich bin die Blöde, es tut mir leid", lässt sich Carina schließlich erweichen. Sasa scheint diese - nicht besonders authentisch wirkende - Entschuldigung zunächst anzunehmen: "Es ist auf jeden Fall ein Anfang." Bevor dann allerdings zu viel Harmonie einkehren kann, betritt eine neue Person den Strand: Und es ist niemand Geringeres als Vanessa (27), die mit den beiden bei AYTO ein kompliziertes Liebesdreieck gebildet hatte. "Ich bin die deutsche sexy J.Lo", stellt sie sich bescheiden vor. Nach der Show hatte auch sie sich mit Sasa getroffen, wo die beiden dann auch "intim" miteinander wurden. Mehr entstand daraus aber nicht. Sie schließt aber ein Love-Comeback nicht aus. Carinas Segen haben sie: "Sollen die bitte wieder zusammenfinden und morgen heiraten", so die Blondine.

Der Berliner wirft ihr vor, ihn betrogen zu haben. Aber waren die beiden überhaupt in einer Beziehung? © Screenshot/RTL+

Als dann auch noch Vanessa (27) angespült wird, ist die AYTO-Reunion perfekt. © Screenshot/RTL+

Nach Fremdflirt-Drama: Yasin und Carina finden wieder zueinander

Carina gibt Yasin (31) noch eine Chance. © Screenshot/RTL+ Unterdessen scheint sich Yasin (31) von seiner kurzen Verliebtheit in Laura (24) erholt und realisiert zu haben, dass er lediglich an Carina ernsthaftes Interesse hat. Nachdem diese ihm vorwirft, genau der Yasin zu sein, "den man im Fernsehen sieht", will er sein Verhalten ändern und das Fremdflirten unterlassen. Und so lässt er Laura den ganzen Tag links liegen und geht ihr aus dem Weg. Während Laura irritiert ist, kann Carina ihre Freude nicht verbergen und springt zurück in Yasins Arme: "Dann flieg ich halt nochmal auf die Fresse im schlimmsten Fall!"

Auf die Fresse fliegen wird wohl auch Dominik (25) bei Vanessa, in die er sich sofort bei ihrem Einzug in die Villa verliebt zu haben scheint: "Wir haben endlich wieder Frischfleisch im Haus." Seine Flirt-Versuche sorgen bei der deutschen sexy J.Lo nämlich vor allem für Irritation. Ex on the Beach Partynacht eskaliert: "Die haben Sex im Sex-on-the-Beach-Room!" Das Terror-Tablet bringt dann nochmal Aufregung in die EOTB-Villa: Die Männer müssen entscheiden, ob Gabriela (22) oder Lisa die Show verlassen müssen. Beide waren in den jüngsten Folgen eher unscheinbar, weshalb nur eine von ihnen bleiben darf. Gabriela bekommt mehr Stimmen, sodass die Österreicherin Lisa ihre Koffer packen muss. Zum Abschied legt sie sich noch mit Dominik an, der aufgrund "ihrer Bindung" beim Voting auf Gabrielas Seite stand. "Da ist keine Connection zwischen euch", so Lisas Einschätzung. "Ich versteh es nicht."

Dominik (25) flirtet sofort mit Vanessa, was Gabriela (22, r.) auf die Nerven geht. © Screenshot/RTL+

Lisa muss die Villa verlassen. © Screenshot/RTL+

Erster Abend in der EOTB-Villa: Sasa bekommt Lapdance

Zwischen Chiara (25) und Vladi (26) knistert es wieder. © Screenshot/RTL+ Tatsächlich finden aber immer mehr Pärchen zueinander: So bemüht sich Fremdgeher Vladi (26) weiterhin um Chiara (25), sodass sich diese schließlich zu einem Kuss erweichen lässt. "Der erste Eindruck ist, dass es mich nicht ganz so abgeholt hat, wie ich dachte", muss sie danach jedoch feststellen. Gleichzeitig genießt sie auch die Aufmerksamkeit von Maurice (27), der um sie buhlt. Das wohl spannendste neue Gespann der elften Folge besteht allerdings aus Gabriela und Sasa, die sofort heftig miteinander flirten und sich mit Komplimenten überhäufen. Der 24-Jährige gibt zu, eigentlich auf "komplett gemachte" Frauen zu stehen. Seine Begründung dafür ist mehr als wirr: "Gemachte Frauen sind in der Regel wilder. Eine Frau, die komplett gemacht ist, gibt sich auch viel mehr Mühe im Bett, weil sie selber 'nen Knacks hat, weil sie so viele Sachen an sich gemacht hat, dass sie selber denkt 'Ich bin die Geilste'". Ah ja, alles klar ... "Ich finde, ich bin die Geilste", entgegnet Gabriela selbstbewusst. "Ich finde alles an mir perfekt, deswegen mach ich ja nix an mir." Nachdem Sasa ihr seinen Fußfetisch gebeichtet hatte, geht es für die beiden dann sofort auf den Dancefloor für einen Lapdance und den Austausch heißer Küsse. Das ging schnell. Unterdessen vergnügen sich Laura (22) und Jonny (29) im Sex-on-the-Beach-Raum miteinander. Das Fazit am nächsten Morgen: "Sex mit der Ex ist super!". Das Terror-Tablet fackelt angesichts dieser Harmonie nicht lange und schickt die (Ex-)Partner gemeinsam nach Hause.

Und auch Gabriela und Sasa verstehen sich auf Anhieb super. © Screenshot/RTL+

Johnny (29) und Laura (22) sind verliebt wie am ersten Tag und müssen die Villa deshalb gemeinsam verlassen. © Screenshot/RTL+